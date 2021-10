Tricolori U16: Pizzato oro e Zanella bronzo

Sofia Pizzato non sbaglia un colpo e si diploma campionessa italiana under 16 negli 80hs nella prima giornata dei Campionati Italiani Cadetti/e di Parma; sempre sugli ostacoli, bronzo per Andrea Zanella

02 Ottobre 2021Pronostico rispettato: dopo una stagione da dominatrice Sofia Pizzato (Us Villazzano) si è diplomata campionessa italiana degli 80hs under 16. La starting list della prova tricolore inserita nella prima giornata dei Campionati Italiani Cadetti/e di Parma lasciava intendere una certa superiorità per la longilinea quindicenne di Povo, ma le vittorie vanno conquistate sul campo e così la trentina di natali britannici (e madre svedese) ha rimarcato ancor più di aver un passo superiore alla concorrenza.

Per lei un sontuoso 11"38 in batteria, quindi 11"42 in finale per mettersi al collo la medaglia d'oro davanti alla veneta Giorgia Zambon in 11"96 e all’abruzzese Christine Camplone (12"28), con la pugliese Federica Giuliani caduta a pochi metri dal traguardo dopo essersi trovata al secondo posto fino all’ultimo ostacolo.



Ostacoli che hanno dato permesso di mettersi in luce anche ad Andrea Zanella (Atletica Valle di Cembra), brillante terzo nei 100hs sul piede del 14"16 nella finale vinta dal toscano Federico Bellini per questioni di millesimi sul friulano Davide Comarin (13"97 per entrambi); per il cadetto di Stenico va segnalato anche l'ottimo 13"99 piazzato in batteria.



Sono due dunque le medaglie trentine nella prima gioranta tricolore, un sabato che ha registrato anche il quinto posto nel disco per Luna Chiesa (Atletica Valli di Non e Sole, 29,00) ed il settimo posto di Jayson Martinatti (Atletica Rotaliana) negli 80 metri (9"76 in una finale pesantemente controvento, 9"47 in batteria) con Pedro Emanuele Tovazzi (Us Quercia Trentingrana) a meritarsi la qualificazione nella finale principale dei 300 metri; accesso in finale B invece per Nicol Cattani (Atletica Rotaliana) nei 300 piani e per Riccardo Delladio (Us Quercia Trentingrana) e Karin Lorandini (Atletica Valli di Non e Sole) impegnati nei 300hs.



Tutti i Risultati