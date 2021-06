Trail Running United a Baldessari e a Lavino Zona

Il trentino Francesco Baldessari e la biellese Sara Lavino Zona si sono imposti nei 44km del Trail Running United; sulla distanza minore di 30km successo per Davide Parisi e Luisa Salvadori

14 Giugno 2021Francesco Baldessari (Atletica Trento) è stato il primo a ripresentarsi sul traguardo di Villa Lagarina al termine dei 44 chilometri con 2400 metri di dislivello proposti dal Trail Running United, manifestazione allestita dal Lagarina Crus Team nel contesto di un fine settimana ad alta intensità che ha visto la società gialloblù proporre anche i Campionati Regionali di corsa in montagna al Giro dei Masi.Baldessari ha impiegato poco più di 5 ore (5:01'16) per completare il tracciato che dal fondovalle lagarino ha condotto gli atleti sulle sponde del Lago di Cei e quindi in costante ascesa verso La Becca, sulla cresta che collega il Monte Bondone al Monte Stivo. Proprio sulla sottile dorsale si è quindi sviluppato il percorso, risalito fino a Cima Alta per poi scendere alla sella della Bassa e quindi fare ritorno a valle lungo il Sentiero dei Serbi. Un palcoscenico sul quale Baldessari ha accumulato oltre mezz'ora di margine su Vittorio Marchi (5:33'35) con Francesco Sabatini in terza posizione. Quinto tempo di giornata per una brillante Sara Lavino Zona, biellese che ha dominato la sfida al femminile col tempo di 6:09'36 salendo così sul gradino più alto del podio davanti a Laura Coloru e alla romena Galina Teaca.La proposta del Trail Running United prevedeva anche un percorso ridotto di 30km disegnato a quote più basse, tracciato che ha premiato il padrone di casa Davide Parisi (Lagarina Crus Team) che con 2:40'02 si è lasciato abbondantemente alle spalle Francesco Conci e Fabrizio Leoni mentre in campo femminile a sorridere è stata Luisa Salvadori (Gs Bondo), seguita da Stefania Munari (Us Quercia Trentingrana) e da Silvia Simonetti.