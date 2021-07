Tokyo, Olimpiadi al via. Tocca a Nadia e Yeman

Con l'odierna Cerimonia di Apertura sono ufficialmente iniziati i Giochi Olimpici di Tokyo. L'atletica trentina protagonista in Giappone con Yeman Crippa e Nadia Battocletti; con loro anche Massimo Pegoretti

23 Luglio 2021

Il programma agonistico era già iniziato da un paio di giorni, ma con l'odierna Cerimonia di Apertura si può dire che i Giochi Olimpici di Tokyo sono ufficialmente entrati nel vivo.



E per l'atletica trentina sarà una rassegna particolarmente importante che segue di 5 anni quella di Rio 2016, annata da record in chiave nostrana per la presenza di tre rappresentanti come Silvano Chesani, Yuri Floriani e Giordano Benedetti.



Nella terra del Sol Levante saranno invece due i trentini, i mezzofondisti Yeman Crippa (Fiamme Oro) e Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), approdati in Giappone nella notte insieme al tecnico Massimo Pegoretti - allenatore di Crippa al seguito del team Italia - e pronti per prendere confidenza con il fuso orario e la temperatura asiatica. Una volta atterrati in Giappone, il gruppo azzurro si è stabilito alla Waseda University di Tokorozawa da cui raggiungerà il Villaggio olimpico in base al calendario delle gare, con circa tre giorni di anticipo rispetto all'impegno.



Bisognerà attendere ancora una settimana perchè l'atletica diventi protagonista dei Giochi. Il primo atto dell'atletica a cinque cerchi è previsto per venerdì 30 luglio, giorno in cui saranno chiamati in pista entrambi i trentini con Nadia Battocletti attesa alle 12 italiane alla batteria dei 5000 metri e Yeman Crippa impegnato un'ora e mezza più tardi nella finale diretta dei 10.000 metri, distanza sulla quale vanta l'ottavo posto ai Mondiali di Doha 2019.



Questo il programma dei due trentini a Tokyo.



NADIA BATTOCLETTI,



5000 metri:

Venerdì 30 luglio, ore 12 italiane - batterie 5000 metri

Lunedì 2 agosto, ore 14:40 italiane - eventuale finale





YEMAN CRIPPA,

Venerdì 30 luglio, ore 13:30 italiane - 10.000 metri

Martedì 3 agosto, ore 13 italiane - batterie 5000 metri

Venerdì 6 agosto, ore 14 italiane - 5000m, eventuale finale



Il programma di tutti gli azzurri in gara