Sul Doss Trento è nato il team U16 della montagna

La galleria monumentale che porta al Doss Trento ha fatto da cornice al test di selezione per formare la Rappresentativa Under 16 della corsa in montagna che domenica affronterà la sfida tricolore

11 Maggio 2021

La pioggia che cade incessantemente dalle prime ore della mattina non ha fermato i cadetti e le cadette trentine che oggi avevano in calendario il test di selezione per formare la rappresentativa cadetti che domenica 16 maggio a Concesio - Brescia - parteciperà ai Campionati Italiani under 16 di corsa in montagna.



Di fronte alle avversità del maltempo è stata proposta e apprezzata l'affascinante soluzione di un allenamento in... galleria, sfruttando al meglio il percorso monumentale che dal sobborgo di Piedicastello conduce a Doss Trento e al mausoleo dedicato a Cesare Battisti.



Una location speciale ma oltremodo elettrizzante che ha consentito ai tecnici trentini di effettuare - di fatto all'asciutto - tutte le valutazioni del caso. E così è stata definita la formazione che sarà in gara domenica con la canotta amaranto del Team Trentino, nel dettaglio:





Cadetti:

Nicola Pisoni, GS Trilacum

Pietro Eni, Atletica Valchiese

Mozzi Fabio, Atletica Team Loppio

Cadette: