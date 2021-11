Studenteschi di Cross: successo di partecipazione

Tre giorni di gare a Villa Lagarina allestito dall'ufficio coordinamento Attività Sportive del dipartimento educazione della PAT con il supporto logistico di Fidal Trentino e Lagarina Crus Team

19 Novembre 2021Grande succcesso per la tre giorni dedicata ai Giochi Sportivi Studenteschi di corsa campestre, promossa - primizia in Italia in questo periodo di emergenza - dall'Ufficio Coordinamento Attività Sportive del Dipartimento Educazione della Provincia Autonoma di Trento guidato dal professor Giuseppe Cosmi.Ed il "coraggio" della scuola trentina, prima in Italia a rilanciare un calendario di piena attività a livello studentesco, è stato ripagato dalla grande risposta da parte degli istituti e da numeri di partecipazione davvero significativi sia sul fronte delle gare aperte anche ai tesserati (definite "selected") sia a quelle riservate agli studenti non tesserati (definite "school"). Chiaro in tal senso l'intento di avvicinare alla specialità anche studenti non abituali frequentatori di piste di atletica o della corsa prolungata.Tre giorni che nonostante condizioni meteo ballerine - specie martedì - hanno riportato in pista l'entusiasmo di gareggiare e di vivere giornate di sport parenti prossime di quanto avveniva prima della pandemia, con "lo stadio del cross" di Villa Lagarina sempre pronto ad ospitare eventi e la collaborazione logistica del Comitato FIDAL Trentino e del Lagarina Crus Team.Per quanto riguarda i corposi risultati, non mancano tra i vari protagonisti nomi noti del mondo dell'atletica, come la ledrense Licia Ferrari (Allieve selected), portacolori dell'Atletica Valchiese già sul podio tricolore giovanile della corsa in montagna o Daniel Hoxha (Allievi, selected), capace poco più di un anno fa di regalare all'Atletica Alto Garda e Ledro il titolo tricolore under 16 nei 1200 siepi.Piena soddisfazione per quanto vissuto da parte del professor Cosmi. "Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno voluto insieme a me allestire e condurre questo evento, a cominciare dai miei collaboratori e colleghi, per arrivare naturalmente agli studenti, al Comitato FIDAL Trentino che ha voluto presenziare in tutte le giorante di gara, all'Assokronos, all'assessore provinciale Roberto Failoni, alla presidente dell'Agenzia dello Sport della Vallagarina Alessandra Campedelli, grazie davvero".