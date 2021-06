Sirbu e Mazzocco vincono il San Vittore

14 Giugno 2021Il ventunenne bellunese di origine moldava Mihail Sirbu e la ventenne Sara Mazzucco, a sua volta bellunese di Ponte nelle Alpi, hanno firmato l'edizione numero 49 del Trofeo San Vittore, storica prova di corsa su strada organizzata nella giornata di domenica a Tonadico dall'Us Primiero.Sirbu ha completato i circa 10 chilometri previsti dal regolamento di gara in 30'51 lasciandosi alle spalle il padrone di casa Nikolas Loss (Us Primiero) con il trevigiano Anas Nfafta in terza posizione. Al femminile, successo per Mazzucco con il tempo di 36'59 davanti alla compagna di squadra Sonia Lorenzi mentre sul terzo gradino del podio è salita la primierotta Angela Zurlo (Us Primiero).Come tradizione le strade del Primiero hanno ospitato anche la cornice di prove giovanili, riservate a cadetti e ragazzi,