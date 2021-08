Sierre Zinal: Maestri eccellente 3°! Quinto Magnini

Eccellente prova di Cesare Maestri sui 31km della Sierre Zinal: terzo posto per il giudicariese alle spalle di Re Killian e di Robbie Simpson; quinto un brillante Davide Magnini

07 Agosto 2021Trentini protagonisti nella Sierre Zinal, classica monumento della corsa in montagna internazionale disputata stamane sui consueti 31 chilometri con 2100 metri di dislivello disegnati tra i due abitati del Canton Vallese, sotto lo sguardo austero di diverse cime oltre i 4000 metri, Cervino incluso.Un palcoscenico da sempre caro al fenomenale catalano Killian Jornet che nonostante le 34 primavere ha voluto oggi confermarsi assoluto protagonista del movimento andando a prendersi la nona vittoria personale (2:31'29) su questi sentieri.Alle spalle di Re Kilian, secondo posto per il britannico Robbie Simposon, tallonato a non troppa distanza da un superbo Cesare Maestri, capace di risalire in classifica chilometro dopo chilometro fino a regalarsi un terzo posto di assoluto prestigio con il tempo finale di 2:33'51; solo Marco De Gasperi, tra gli azzurri, ha saputo nella storia correre in un tempo minore di quanto fatto da Cece."Oggi per me è stato qualcosa di incredibile, un sogno! - sono state le parole del ventottenne ingegnere energetico di Bolbeno - In gara ripensavo agli allenamenti degli ultimi mesi per arrivare qui, a tutte le fatiche fatte. Sognavo arrivare nei 10 , sono partito tranquillo e senza pressioni, perché non avevo niente da perdere e cosi dopo un pò sono andato in rimonta… è andata bene.. sono molto contento!!".Ed una manciata di secondi alle spalle di Maestri, ecco l'altro trentino Davide Magnini (Atletica Valli di Non e Sole), brillante quinto per confermarsi ancora una volta protagonista nelle prove internazionali; a separarlo dal giudicariese solo il keniano Lolkurraru.E tra pochi giorni i sentieri di Davide e Cece potranno tornare ad incrociarsi a Cortenova (Lecco) per la seconda sfida tricolore, in programma proprio a Ferragosto: non possiamo dimenticare come si era risolto il duello nell'up&down di Roncone, in chiusura di maggio, con Magnini a precedere un Cesare reduce da tanta pista. La sfida tricolore è ancora aperta.