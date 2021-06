Sette rappresentative U18 al Trofeo Dallavo

Nel pomeriggio di sabato sette rappresentative regionali allievi si affronteranno a Cles per il Trofeo Dallavo: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Trentino

18 Giugno 2021Tutto pronto a Cles per ospitare un'edizione rivista del Trofeo Dallavo, classico appuntamento di inizio estate organizzato dall'Atletica Valli di Non e Sole che in questo 2021 si è riproposto nelle vesti di incontro per rappresentative regionali under 18 con il supporto del Comitato FIDAL Trentino.Saranno sette le rappresentative presenti al CSTL di Cles: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige oltre ai padroni di casa del Trentino, "trainati" da Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) nei 1500 metri e da Nancy Demattè (Atletica Trento) nei 100 metri.Un appuntamento che "cade" con due settimane di anticipo rispetto ai campionati italiani di categoria, consentendo quindi l'inseguimento in extremis del minimo di partecipazione.In chiave regionale, il pomeriggio di Cles offrirà anche un confronto tra le rappresentative trentina e altoatesina delle categorie cadetti e ragazzi che vedranno così chiudersi la prima fase del Grand Prix Giovanile su pista.