Sabato la Festa dell'Atletica Trentina

Sabato pomeriggio all'Auditorium Comunale di Lavis verranno celebrati i grandi risultati del 2021 dell'atletica trentina

16 Dicembre 2021

Una stagione passata sulla cresta dell'onda che sarà debitamente celebrata sabato pomeriggio nella cornice dell'Auditorium Comunale di Lavis: sta per scattare il momento della Festa dell'Atletica Trentina 2021, momento conclusivo di un'annata carica di risultati e di grandi soddsifazioni su ogni fronte, giovanile e assoluto, in pista e fuori.



Quella di sabato sarà una vera e propria festa, appuntamento che torna nonostante la pandemia per significare la vicinanza del Comitato FIDAL Trentino a tutti i propri protagonisti: atleti, tecnici, giudici, società, collaboratori.



L'appuntamento è fissato per le ore 16 per un paio di ore di grande intensità, ricche di applausi e congratulazioni.



DETTAGLI LOGISTICI: all'appuntamento sono invitati tutti i presidenti delle società affiliate (o suo rappresentante), gli atleti premiati, i componenti la struttura tecnica ed i delegati del GGG. Al momento non sussistono limitazioni percentuali per l'afflusso in sala, ma per dare un'indicazione di massima, si ritiene che ciascun premiato possa essere accompagnato dal tecnico personale e da un'altra persona aggiuntiva.

Come da normativa attualmente vigente, si ricorda che l'accesso è consentito solo su presentazione di Green Pass Rafforzato in corso di validità. Ricordiamo che il Green Pass rafforzato si ottiene tramite vaccinazione (1 dose da almeno 15 giorni, 2 e 3 dosi effettuate) o per guarigione certificata da Covid-19 (entro i 6 mesi); non sarà possibile accedere alla sala mediante Green Pass semplice (da tampone).