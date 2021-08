Sabato debuttano ad Arco i QArco Games

Sabato pomeriggio l'impianto comunale di Via Pomerio ad Arco ospiterà la prima edizione di QArco Games, manifestazione su pista organizzata dall'Atletica Alto Garda e Ledro; tutte le info nel comunicato stampa proposto

22 Agosto 2021

Dopo aver fatto il suo debutto nell’organizzazione di gare con i Queenatletica Games 2020 di Pavia, che lo scorso aprile hanno celebrato la loro seconda edizione, e con la High Speed League – trittico di gare riservato a velocità e concorsi nelle sedi di Sestriere e Donnas – Queen Atletica ha sancito il suo ingresso anche nel mondo dell’endurance con i primi Queenatletica Arco Games, ovvero i QA Games del mezzofondo, abbreviati familiarmente in QArco Games.

L'iniziativa avrà luogo ad Arco di Trento il prossimo sabato 28 agosto 2021, e sarà organizzata da QA in collaborazione con l'agenzia Manzana Srl di Milano che come sempre ci appoggia in questi eventi e con la società Atletica Alto Garda e Ledro.

Chi ha familiarità con i nostri eventi, QA Games e High Speed League, vedrà il ripetersi di alcune modalità caratteristiche delle nostre gare, come il rito della campanella (che in onore dei nostri monti trentini sarà sostituita da un campanaccio) per ogni PB. E poi ci saranno come di consueto la musica di accompagnamento, il nostro stile di speakeraggio orgogliosamente naif, e per la prima volta per i Games grazie al nuovo protocollo Covid, anche la possibilità per il pubblico di accedere agli spalti sia pure in modalità ridotta (dovremmo potere garantire 500 posti in tribuna, la metà della capienza, ovviamente gratis).

Il programma come di consueto è aperto a tutte le categorie compresi anche i cadetti. Potete trovarlo nel dispositivo allegato, ricordando che l'orario per ora è puramente indicativo e sarà ridefinito in base ai numeri. Benché il mezzofondo abbia la parte del leone, abbiamo comunque previsto gare per tutti: gli sprinter avranno i 100 metri, i lanciatori il giavellotto (maschile e femminile), i saltatori l'alto femminile.

Purtroppo per problemi tecnici abbiamo dovuto rinviare l'asta alla prossima edizione, ma in compenso questo ci ha aperto lo spazio per riproporre il salto in lungo da fermo (aperto a tutte le categorie anche giovanili, maschile e femminile) che così tanto successo ha riscosso a Pavia. Per i cadetti (che come detto possono partecipare al lungo da fermo in gara assieme alle altre categorie) ci saranno 80 e 1000 metri.

Tornando al mezzofondo, sono in programma delle prime serie molto qualitative, e su questo saremo più precisi nei comunicati successivi, ma naturalmente le gare rimangono aperte a tutti e prevedono gli 800 metri femminili, i 1500 maschili e sopra il QA Two Mile Classic, ovvero un appuntamento che diventerà il marchio distintivo del nostro meeting anche negli anni a venire e che si correrà appunto sulle 2 Miglia, a caccia anche di qualche record. Qui sarà previsto anche il tempo ufficiale di passaggio sui 3000 (le 2 miglia sono circa 3218 metri), che sarà manuale ma ufficiale e quindi registrato dal sigma e inserito in graduatoria.

Un po' di storia sulle Due Miglia: ad oggi i due record assoluti appartengono a sua Maestà Totò Antibo (8:20.79 nel lontano 1987) e ad Elisa Rea (9:44.61 nel 1997).

Per sostenere e portare valore al meeting, come da nostra filosofia, non manca il coinvolgimento della società sportiva Atletica Alto Garda e Ledro la cui collaborazione è fondamentale, così come il patrocinio del Comune di Arco e gli sponsor come Zago, azienda di prodotti di cura della persona fortemente legata al Made in Italy, alla bellezza e alla qualità che esso rappresenta e che ha fornito i premi per i primi tre classificati di ogni specialità; contiamo inoltre sul sopporto di Fidal Trento e dello sponsor Mendelspeck la cui storia imprenditoriale della famiglia Larcher è cominciata negli anni Sessanta, presso il Passo della Mendola, in Trentino Alto Adige e prosegue dal 1984 ad oggi nella valle che accoglie Termeno, sulla Strada del Vino.



Comunicato Stampa società organizzatrice



:: QARCO GAMES - Tutte le info