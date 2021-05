Run4Hope: anche Yeman Crippa di corsa per la solidarietà

Anche il Trentino è protagonista in queste ore della staffetta benefica Run4Hope: ieri, da Riva del Garda a Trento con Yeman Crippa staffettista d'eccezione, oggi il testimone riparte verso l'Alto Adige

23 Maggio 2021Anche il Trentino è protagonista in questo fine settimana della staffetta benefica Run4Hope, un simbolico abbraccio di tutta l'Italia, con le 20 regioni del territorio coinvolte in contemporanea per sostenere AIRC nella lotta ai tumori infantili.In Trentino lo sforzo organizzativo coordinato da Ferruccio Demadonna ha portato il testimone a partire da Riva del Garda alle 11 di sabato 22 maggio per raggiungere poco dopo pranzo il capoluogo di Trento, passando da Rovereto e dalla Vallagarina. Ad accogliere alle porte di Trento la staffetta benefica, anche il pluriprimatista italiano Yeman Crippa che ha voluto raggiungere Piazza Duomo, ultimo atto della prima giornata alla presenza anche del presidente FIDAL Trentino, Dino Parise e dell'assessore cittadino allo sport, Salvatore Panetta. Tra pochi minuti, il testimone ripartirà da Trento per risalire la valle dell'Adige fino a Salorno per poi proseguire la propria corsa verso Bolzano.Al termine della staffetta, Demadonna ha voluto così ringraziare chi si è speso per la buona riuscita della staffetta: "Un grazie agli amici dell’atletica team Loppio e Giancarlo, ai Lyons, all'Us Quercia Rovereto, a Neno e le sue Ombre, a Monica Carlin, alla sindaca di Riva Cristina Santi, agli assessori di Rovereto e Trento Mauro Previdi e Salvatore Panetta e un grazie al nostro Yeman Crippa. Il Trentino sensibile è presente".