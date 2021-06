Rovereto: Dal Molin record, Bonvecchio argento

Paolo Dal Molin riscrive il record italiano dei 110hs con 13"27; Marcell Jacobs piazza un 10"01 controvento; 12"90 per Luminosa Bogliolo e argento per Norbert Bonvecchio; Riccardi cresce veloce e sfiora il bronzo: spettacolo nella Rovereto tricolore

26 Giugno 2021Il primato italiano di Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) con 13"27 nei 110hs è stato il risultato copertina del sabato dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto, una gioranta che ha trovato piena soddisfazione anche dal 10"01 controvento (-1,0 m/s) da parte dell'altro poliziotto Marcel Jacobs e salutato l'argento di Norbert Bonvecchio (Atletica Trento) nel giavellotto. Primato personale e successo tricolore nei 100 femminili per Anna Bongiorni (Carabinieri) con il personale di 11.27 (-1.0), nei 100 ostacoli vittoria per Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) in 12.90 (+1.1), titoli nei 400 metri per Edoardo Scotti (Carabinieri) in 46.13 e Alice Mangione (Esercito) in 52.09. Cresce negli 800 metri Elena Bellò (Fiamme Azzurre) 2:00:44 nel super duello con Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) al personale di 2:00.75, miglioramento anche per Simone Barontini (Fiamme Azzurre) con 1:46.13. Nel lungo, a segno Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) con 6,42 (+0.4) e Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) con 7,94 (+2.6). Nel giavellotto sbarca oltre gli ottanta metri Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca) con 80,35, il peso è per Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) al debutto da italiano (20,78), Sara Fantini (Carabinieri) vince con 70,34 nel martello. Elena Vallortigara (Carabinieri) tricolore nell'alto con 1,88, sale a 5,50 nell’asta Ivan De Angelis (Fiamme Gialle).

Non vuole scendere dal podio tricolore, Norbert Bonvecchio. Pur senza trovare piena soddisfazione dalla sua prova, il quasi 36enne aquilotto si è messo al collo l'argento grazie al primo lancio da 71,83 che l'ha inserito nella scia di Roberto Orlando che a Rovereto ha deciso di debuttare oltre la frontiera degli 80 metri: 80,35 per lui. Tutto al primo lancio e poi poco altro è successo, se non i giochi per il terzo gradino del podio che hanno premiato Giovanni Bellini (69,85).E per un Bonvecchio d'argento, il sabato roveretano ha regalato una Giulia Riccardi (Gs Trilacum) grande, anche se giù dal podio.Dopo le sette fatiche dell'eptathlon, un singolo punto ha segnato la differenza tra il bronzo di Linda Maria Pirchner (5119) e la quarta piazza della junior di Cadine, che con 5118 punti ha aggiunto in un colpo solo 300 lunghezze al proprio primato (e record trentino U20), accarezzando anche il sogno del minimo per gli EuroJunior di Tallinn del prossimo mese. Un bottino fatto di ben 4 primati personali, con il 5,82 nel lungo ed il 2'23"10 degli 800 metri ad arricchire quando di buono già fatto venerdì; nel mezzo positivo anche il 39,20 nel giavellotto. Ottimi risultati che non sono valsi il podio, ma per la diciottenne allenata da papà Cristian e da mamma Patrizia Baldessari è stato il debutto tra le grandi. Vittoria per Marta Giaele Giovannini (5496) davanti ad Eleonora Ferrero (5197).Sempre in chiave trentina, sesto posto invece per la levicense Noa Ndimurwanko (Gs Valsugana Trentino) nel lancio del martello con 58,37 nel concorso vinto da Sara Fantini (70,34); settima quindi la gardesana Asia Tavernini (Us Quercia Trentingrana, 1,78) nell'alto di Elena Vallortigara (1,88). I 5000 metri hanno quindi regalato primati personali a Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana), decimo con 14'13"16 e a Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra), 13ima sul piede del 17'00"95.Promozione in finale con un ottimo 59"27 nei 400hs invece per Jessica Peterle (Us Quercia Trentingrana) nei 400hs che tornerà quindi in pista domani; preziosa conferma da 1'02"78 per l'allieva compagna di colori Sofia Trettel.L'ultimo atto tricolore scatterà domani alle 16:15 con l'attesa per Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre).