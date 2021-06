Rovereto 2021: la marcia a Fortunato e Colombi

Andrea Cerrato (Atl. Fossano) con 3707 punti davanti a Simon Zandarco (Lana, 3648) e Lorenzo Modugno (Triveneto Trieste, 3584); stop precauzionale per il padrone di casa Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana).Nella prima gioranta c'è stato spazio anche per le batterie dei 400 metri che hanno visto Alice Mangione e Vladimir Aceti staccare i migliori tempi parziali in vista della finale di domani.Nel day 2, sabato, si assegnano 22 titoli. Grande attesa per i 100 metri del primatista italiano Marcell(Fiamme Oro) che va in pista alle 18.35 per la batteria, con il mirino sulla finale delle ore 20. Sabato pomeriggio anche il salto in lungo con la primatista mondiale U20 indoor Larissa(Fiamme Gialle), il peso di Leonardo(Aeronautica) con la curiosità per il debutto agli Assoluti dell’italo-americano Nick(Athletic Club 96 Alperia), lo sprint al femminile (100 metri) con le quattro staffettiste vincitrici alle World Relays Anna(Carabinieri), Vittoria(Carabinieri), Gloria(Carabinieri) e Irene(Esercito), i due turni dei 110hs/100hs con Paolo(Fiamme Oro) e Luminosa(Fiamme Oro), le finali dei 400, il duello nell’alto tra Alessia(Fiamme Gialle) ed Elena(Carabinieri), il lungo con Filippo(Fiamme Gialle), il martello di Sara(Carabinieri) e i verdetti delle prove multiple.Una sintesi di un’ora e mezza della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto sarà trasmessa venerdì dalle 20.45 su RaiSport+HD. Diretta tv, sempre su RaiSport+HD, sabato e domenica dalle 19 alle 21. Il resto della manifestazione sarà in diretta streaming su www.atletica.tv , venerdì dalle 10.30, sabato dalle 11 e domenica dalle 16.15.