Rieti: Valduga campione italiano, Hoxha 4°

Grande Trentino nei 2000 siepi dei Campionati Italiani Allievi di Rieti: Simone Valduga è campione italiano, Daniel Hoxha sfiora il podio. Nei 400hs finale per Sofia Trettel col miglior tempo e per Mario Antolini

09 Luglio 2021Simone Valduga è il nuovo campione italiano dei 2000 siepi allievi. Dopo aver sfiorato il titolo lo scorso ottobre a Modena, l'under 18 di Besenello ha centrato il bersaglio grosso nella serata odierna a Rieti. Il portacolori dell'Us Quercia Trentingrana ha completato l'opera con il nuovo primato personale di 5'51"57 scavando un solco di oltre 20" nei confronti della concorrenza, con il bergamasco Noris ed il milanese Surico a completare un podio sfuggito per questione di (pochi) secondi invece al gardesano Daniel Hoxha (Atletica Alto Garda e Ledro), quarto in 6'15"87.Subito un acuto importante per la corposa spedizione trentina alla rassegna tricolore under 18 in una giornata che ha regalato ottimi riscontri anche nei 400hs grazie alla fiemmese Sofia Trettel (Us Quercia Trentingrana), autrice del miglior tempo assoluto nelle batterie con 1'02"87, a pochi decimi dal suo record trentino di categoria. E domani protagonista della finale sarà anche il tionese Mario Antolini (Atletica Valle di Cemrba) che grazie al tempo di 56"60 ha saputo imporsi nella propria batteria per stracciare il primato personale. Undicesimo posto quindi per AnnaChiara Anitrano (Atletica Trento) nella finale del lancio del martello: 46,83 è stata la migliore misura della lanciatrice gialloblu.

FOTO (Emiliano Grillotti/FIDAL)