Rieti: Sofia Trettel oro e record nei 400hs

Il Trentino è ancora d'oro ai Campionati Italiani Allievi di Rieti grazie a Sofia Trettel (Us Quercia Trentingrana) che nei 400hs demolisce il record trentino U18: 1'01"20 per lei; sesto Antolini, settima Nardon; molto bene in batteria Nancy Demattè

del tionese Mario Antolini (Atletica Valle di Cembra), a sua volta autore del proprio nuovo primato personale di 55”81.



10 Luglio 2021Lo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti ha certificato l'incredibile stagione di Sofia Trettel (Us Quercia Trentingrana) che oggi si è diplomata campionessa italiana under 18 dei 400hs. Anche la seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi di Rieti ha dunque offerto un titolo tricolore ai giovani trentini: venerdì era stato Simone Valduga ad accomodarsi sul gradino più alto del podio dei 2000 siepi, oggi l'onore è spettato alla fiemmese Trettel che nella finale dei 400hs (ieri in batteria era già stata la più veloce) ha messo sul piatto una prestazione super capace di lanciarla verso un miglioramento netto di un secondo sul proprio primato personale, ora abbassato 1'01"20, nuovo limite trentino di categoria che già le apparteneva in coabitazione con Irene Baldessari.Il titolo tricolore certifica l'eccellente ascesa della diciassettenne cavalesana di Masi, tra le più importanti sorprese e affermazioni di questo 2021 con risultati e atteggiamento che lasciano intendere come i margini di miglioramento psosano essere ancora ampi.Trettel d'oro, dunque, in un sabato che ha salutato tra le altre cose anche il sesto posto nei 400hs allievi

Passando ai 3000 metri, settimo posto per la cembrana Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra, 10’15”94) e nono per il valsuganotto Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana, 8’46”82) con Giovanni Pasquini (Atletica Clarina) decimo nei 200 metri per via del secondo posto nella Finale B, chiusa in 22”73.

Domani è in programma la giornata conclusiva che vedrà nuovamente in gara Valduga nei 1500, Alessandra Bolzon (Atletica Clarina) nel triplo e Nancy Demattè (Atletica Trento) nella finale del giro di pista: ieri la gialloblù di Civezzano è risultata la migliore delle batterie con un promettente 56”77.





FOTO (Emiliano Grillotti/FIDAL)