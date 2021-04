Regionali dei 10.000 e triveneti della montagna

Domenica a Treviso sono in programma i Campionati Regionali dei 10.000 su pista; a Tramonti di Sotto invece in palio i titoli triveneti di corsa in montagna

16 Aprile 2021

La stagione 2021 parte col botto ed il fine settimana e questo fine settimana di metà aprile propone subito due appuntamenti "da medaglia".



Come già avvenuto negli scorsi anni, il Meeting Atletica Triveneta in programma domenica a Treviso ospiterà infatti i Campionati Regionali dei 10.000 metri di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, con 8 alfieri del movimento nostrano iscritti alla maggiore delle distanze previste dal programma su pista. La rincorsa verso la maglia di Campione Trentino parte dunque da Treviso mentre a Tramonti di Sotto, in provincia di Pordenone, scatterà anche la stagione della corsa in montagna.



Sulle rive del Tagliamento è infatti in programma un Test Event di quelli che nel corso dell'estate saranno i Campionati Europei Master: una manifestazione che permetterà di assegnare i titoli individuali triveneti di corsa in montagna al termine di un tracciato che per le categorie assolute proporrà uno sviluppo di 9,5km con circa 430 metri di dislivello; tutte le informazioni del caso sono disponibili ai seguenti link:





:: Campionati Triveneti di Corsa in Montagna - Tramnonti di Sotto (PN), 18 aprile 2021



:: Campionato Regionale 10.000 metri - Treviso, 18 aprile 2021