Regionali Giovanili: triplette per Pizzato e Tovazzi

Sofia Pizzato e Pedro Emanuele Tovazzi si sono regalati un fine settimana d'oro con tre titoli regionali giovanili tra Bressanone ed Arco

Sara Campolongo, Sofia Nichelatti e Federica Giacomoni, tra l’altro medaglia d’argento negli 80 metri.



19 Settembre 2021Tripletta d'oro per Sofia Pizzato (Us Villazzano) e Pedro Emanuele Tovazzi (Us Quercia Trentingrana) nel fine settimana su pista dedicato ai Campionati Regionali Giovanili (categorie cadetti e ragazzi) organizzati sabato pomeriggio a Bressanone e domenica mattina ad Arco grazie all'impegno dell'Atletica Alto Garda e Ledro. Un tris di titoli regionali che conta anche del successo delle rispettive staffette 4x100, traguardo mancato di poco da Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) che alle vittorie individuali nei 1200 siepi e nei 1000 metri ha accompagnato l'argento nella staffetta svedese rotaliana.La cadetta dell'Us Villazzano ha ballato con i centesimi attorno ai suoi primati personali, mancando di 0"01 quello degli 80hs sabato (11"55 con -1,7 m/s di vento) e migliorando di 0"01 quello sugli 80 piani oggi, 9"78 per contribuire poi all'ottimo 51"20 della 4x100 della collina insieme a

Bottino del tutto analogo anche per il lagarino Pedro Emanuele Tovazzi (Us Quercia Trentingrana) che dopo aver tagliato per primo il traguardo nei 300 metri brissinesi (36”96) si è ripetuto in Via Pomerio negli 80 metri (9”33) e nella staffetta insieme a Nicola Vicentini, Riccardo Delladio (a segno nei 300hs) e Giulio Bianchi. Tripletta di medaglie anche per il rotaliano Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) in evidenza nel mezzofondo e capace di chiudere la giornata di sabato con il titolo nei 1200 siepi (3’49”85) e l’argento nella staffetta svedese (100+200+300+400) rotaliana insieme a Lorenzo Vavalle, Gabriele Prade ed Andrea Mosna per poi completare il trittico personale ieri nei 1000 metri, vinti sul piede del 2’46”52.



Sono stati tantissimi gli under 16 e gli under 14 che si sono impegnati nel fine settimana in quello che è stato l'ultimo appuntamento interamente dedicato del mese di settembre, in vista dei Campionati Italiani Cadetti che si disputeranno in apertura di ottobre a Parma e della finale del GP Giovanile, prevista per metà ottobre a Rovereto.



:: Campionati Regionali Giovanili, i risultati di Sabato a Bressanone



:: Campionati Regionali Giovanili, i risultati di Domenica ad Arco