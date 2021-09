Regionali Giovanili: l'orario definitivo di domenica

Sabato e domenica tra Bressanone ed Arco andranno in scena i Campionati Regionali Giovanili su pista; rivisto l'orario domenicale sulla scorta delle iscrizioni

17 Settembre 2021Sabato e domenica sono in programma tra Bressanone ed Arco i Campionati Regionali su pista per le categorie Ragazzi e cadetti, appuntamento che si presenta a due settimane dalla rassegna tricolore under 16 prevista sabato 2 e domenica 3 ottobre a Parma.Proprio in tal senso sarà interessante vedere all'opera i cadetti in questa intensa due giorni che propone numeri cospicui anche dal punto di vista delle iscrizioni. Proprio in base alle presenze, è stato definito il programma orario ufficiale della seconda giornata, ospitata domenica dallo Stadio Comunale di Arco: