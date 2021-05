Quercia d'Oro: Demattè e Binetti allievi top

A Rovereto nella 53ima Quercia d'Oro, primati personali e vittorie per Nancy Demattè e Federico Binetti tra gli allievi, ma ottima crescita anche per lo junior Daniel Rocca negli 800

02 Maggio 2021La cinquantatreesima edizione della Quercia d'Oro ha premiato i due allievi aquilotti Nancy Demattè e Federico Binetti, portacolori dell'Atletica Trento che hanno meritato il premio per i migliori riscontri tecnici di giornata nel contesto delle prove under 18 allestite allo Stadio Quercia dall'Us Quercia Trentingrana, in una piacevole mattinata roveretana che ha proposto anche diverse competizioni aperte ai senior.

Nel salto in alto Federico Binetti, non ancora diciassettenne di Martignano, ha saputo salire di quattro centimetri rispetto al proprio primato personale per arrivare ad un importante 1,92 che gli ha consegnato anche la vittoria di giornata. Prosegue quindi a marce spedite il cammino di Nancy Demattè che dopo aver siglato il primato personale nei 100 metri sabato pomeriggio a Trento, si è ripetuta ieri sul mezzo giro di pista dello Stadio Quercia, tagliando per prima il traguardo nella gara allieve con il tempo di 25”29 (vento -0,7m/s) che rappresenta il nuovo personal best con vento regolare per la sedicenne di Civezzano, autrice una settimana prima di un 24”87 sostenuto però da un vento notevolmente oltre la norma (+3,8). Sulla stessa distanza, la prova assoluta ha quindi proposto la doppietta delle portacolori dell'Us Quercia Trentingrana Alice Murari (24"37 - vento -0,1) e Lisa Bona (25"11), con al maschile affermazione per il compagno di squadra Leonardo Teruzzi (22"36 con vento +2,6 m/s) e tra gli under 18 per Giovanni Pasquini (Atletica Clarina, 22”90 (-1,0)).





Terzetto di allieve oltre i 5 metri invece nel lungo, classifica guidata da Virginia Ciech (Lagarina Crus Team) con 5,23 davanti alla compagna di squadra Sofia Galvagnini (5,08) e alla triplista Alessandra Bolzon (Atletica Clarina, 5,00) mentre tra le senior la migliore misura di giornata è stata firmata dalla fiemmese Sofia Boninsegna (Us Quercia Trentingrana), capace di 5,60; dietro di lei, 5,49 per l’alense Linda Brusco (Us Quercia Trentingrana).

Al maschile il lungo senior ha visto primeggiare l’aquilotto Teodros Decarli (Atletica Trento, 6,58) con un solo centimetro di margine sul padrone di casa Andrea Furlan Pavesi (Us Quercia Trentingrana, 6,57); tra gli under 18, primo posto per Pavel Pandolfo (Atletica Clarina), 6,23.





Anna Hofer con 10’11”47 è stata la prima punta di giornata, superando le compagne di team Emily Vucemillo (10’13”17), Lisa Leuprecht (10’14”73); decisamente intrigante anche la sfida sugli 800 metri senior, con ampio p ersonale e riferimento cronometrico di un certo valore per lo junior roveretano Daniel Rocca (Lagarina Crus Team) al termine di un acceso duello con Mirko Tomasi (Atletica Valle di Cembra) che l’ha spinto verso un 1’53”56 che gli vale un progresso di un secondo e mezzo rispetto al precedente limite dello scorso settembre; 1’54”70 invece per il neo-cembrano Tomasi, con il ledrense Pornon Tourè (Us Quercia Trentingrana) in terza piazza sul piede dell’1’56”80.





Tripletta targata Sudtirol Team nei 3000 metri:

Successi sudtirolese anche nei 400hs e nell'asta, rispettivamente per mano della pusterese Caren Agreiter (1’00”86) e della Nathalie Kofler a valicare i 3,90 davanti alla brentegana Arianna Peroni e alla cembrana Lara Dallaporta, entrambe dell’Us Quercia Trentingrana e appaiate a quota 3,40; da segnalare come nei giorni scorsi la stessa Peroni, poco più che debuttante, abbia saputo migliorare a Padova il record trentino under 20 con 3,80.