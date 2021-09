Quattro vittorie trentine al Brixia Meeting

Martina Larcher nei 100hs con ampio personale, Nancy Demattè nei 200, Sofia Trettel nei 400hs e Simone Valduga nelle siepi all'indomani del record di Milano: sono quattro i successi trentini nel rivisto Brixia Meeting 2021

06 Settembre 2021

Il Brixia Meeting è tornato. Con una formula adattata alle contingenze di questi tempi, ma è tornato. E gli allievi trentini si sono messi in luce: sono stati quattro in totale i successi nostrano nell'appuntamento internazionale under 18 riproposto ieri dopo l’inevitabile annullamento della primavera 2020.

All’indomani del record del miglio, Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) si è presentato sulla verde pista della Raiffeisen Arena per dominare la scena nei 2000 siepi in 5’55”60, quarto ed ultimo acuto trentino di giornata. Prima di lui a salire sul podio erano state Martina Larcher (Gs Trilacum) nei 100hs, Nancy Demattè (Atletica Trento) nei 200 e Sofia Trettel (Us Quercia Trentingrana) nei 400hs.

Proprio la fiemmese di Masi si è resa protagonista di un duplice podio, con la vittoria sugli ostacoli bassi (1:03”50) preceduta dal secondo posto nel giro di pista (25”35) nella scia dell’aquilotto Demattè (25”36), già quarta nei 100 metri (12”61).

Vittoria al fotofinish con il nuovo primato personale di 14”48 invece per la bondonera Martina Larcher: solo pochi giorni fa a Donnas l’ostacolista trilacense era scesa a 14”81, ieri ha saputo sgretolare il crono tagliando il traguardo spalla a spalla con Elisa Fossatelli, stesso tempo ma seconda per questione di millesimi.



Nella domenica di Bressanone si segnalano anche il secondo posto di Pietro Carpentari (Us Quercia Trentingrana) nei 400 metri ed il terzo di Mauro Dallacosta (Atletica Valle di Cembra) nei 1500.





Tutti i Risultati