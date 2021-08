Presentati i QArco Games con Irene Baldessari

Il Castello di Arco ha fatto da cornice alla presentazione dell'evento in programma al Comunale di Via Pomerio sabato 28 agosto; iscrizioni prorogate fino a giovedì sera

25 Agosto 2021

Sono stati presentati nella splendida cornice storica del Castello di Arco i QArco Games, in programma nella città del Garda Trentino il prossimo sabato 28 agosto. Sarà la prima edizione di un’iniziativa che come Queenatletica abbiamo fortemente voluto e organizzato in collaborazione con l’Atletica Alto Garda e Ledro, e che di fatto inaugurerà la pista nuova fiammante di cui si è dotato il campo di via Pomerio.

Assieme al direttivo dell’Atletica Alto Garda guidato dal presidente Augusto Ricci erano presenti tra gli altri il mito del salto con l’asta Renato Dionisi, gardesano doc, l’assessore allo sport del Comune di Arco Dario Ioppi, la consigliera Angela Barbacovi in rappresentanza di Fidal Trentino, Silvia Servadei per l’agenzia Manzana che organizza l’evento con Queenatletica, rappresentata da Luca Landoni.

C’era poi naturalmente Irene Baldessari, che sarà madrina e testimonial della manifestazione, cui parteciperà anche in ruolo di pacemaker di ben due gare. Irene non ha bisogno di presentazioni, con le sue numerose maglie nazionali giovanili e assolute, tra cui due campionati europei; due titoli italiani assoluti e un primato personale di 2:02.47 sugli 800 (2:02.71 indoor).

Venendo alla parte agonistica, pur non mancando la componente giovanile (80 e 1000 metri cadetti), i concorsi (giavellotto maschile e femminile, alto femminile) e la velocità con i 100 metri, l’apice sarà nel mezzofondo cui è dedicata questa edizione che fa da contraltare ai QA Games della velocità andati in pista a Pavia lo scorso aprile.



Le gare saranno naturalmente aperte a tutte le categorie, ma godranno anche di contenuti agonistici di particolare interesse. Analizzandole nello specifico troviamo una prima serie di 800 femminili che sarà tirata da Irene Baldessari su un tempo indicativo di 60 ai 400, con la partecipazione di Joyce Mattagliano, Serena Troiani, Giulia Aprile, Irene Vian e Stefania Biscuola.

Anche i 1500 maschili saranno di alta qualità. Ci sarà una lepre per mille metri (indicativamente intorno ai 2’27 il passaggio) e sono annunciati l’ex-campione italiano Matteo Spanu, Hakim Elliasmine, Jacopo De Marchi, Ayoub El Bir, Pietro Pellegrini, Enrico Brazzale.

Per quanto riguarda le 2 Miglia, ricordando che tutti gli atleti avranno anche il tempo ufficiale (ovvero valido per le graduatorie) di passaggio ai 3000. Iscritti sin qui Federica Zanne (recente vincitrice della Ledro Running domenica scorsa), la sorella Giulia Zanne, Elisa Palmero, Michela Moretton e due allieve di grande interesse come Lisa Leuprecht e Anna Hofer.

Infine ricordiamo che per tutti (categorie giovanili e assolute qui gareggeranno insieme) ci sarà il divertimento puro del salto in lungo da fermo. Il regolamento finale sarà deciso in base al numero degli iscritti, ma prevedrà sicuramente 5 salti per tutti seguiti da un ultimo salto di finale. Su questo torneremo nei prossimi giorni.

Le iscrizioni restano aperte fino a giovedì 26 agosto alle ore 20.



