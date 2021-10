Pizzato sempre più veloce

Ancora una grande prova per la campionessa italiana u16 Sofia Pizzato che a Bolzano si migliora sugli 80 metri con un perentorio 9"71. I lanci fanno calare il sipario sulla stagione del Campo Scuola Covi Postal

il lancio da 43,52 del moriano Giacomo Bona (Lagarina Crus Team) nel disco ed il 54,09 del roveretano Andrea Barozzi (Lagarina Crus Team) nel martello.

A livello giovanile, interessanti nel disco le prove dei fratelli vicentini Lorenzo ed Andrea Crestani, capaci rispettivamente di piazzare un 46,04 nella prova juniores ed un 47,70 nella gara allievi.

11 Ottobre 2021Continua a ruggire, Sofia Pizzato. La velocista dell'Us Villazzano, fresca di diploma tricolore negli 80hs ai Campionati Italiani Cadetti di inizio ottobre ha voluto lanciare un nuovo squillo di tromba, stavolta sugli 80 piani.La promettente atleta di Povo ha scelto per l'occasione il Campo Coni di Bolzano, sede dell'ultimo: iscritta come fuori gara negli 80 metri cadette, Sofia ha staccato un perentorio 9"71 che le ha consentito di migliorare il proprio personal best e di avvicinarsi ulteriormente nella scia della "primatista" italiana Alice Pagliarini che ora la precede di soli 6 centesimi. Domenica prossima Sofia Pizzato sarà tra le protagoniste dell'atto conclusivo della stagione, la Finale del GP Giovanile che sarà proposta allo Stadio Quercia di Rovereto e che vedrà confrontarsi le rappresentative under 14 e under 16 dei due comitati della regione.Ed a proposito di chiusura stagionale, sabato pomeriggio al Campo Scuola Covi Postal è stata allestita a cura dell'Atletica Trento una riunione interamente dedicata ai lanci, con disco e martello protagonisti. Sulla pedana inaugurata di fresco da Giovanni Malagò e Stefano Mei va segnalato