Pindemonte: vittorie trentine a Verona

Daniel Rocca, Eric Battan, Mario Antolini, Valeria Minati, Sofia Trettel e via dicendo: tanti i trentini che mercoledì 2 giugno si sono messi in mostra al tradizionale Trofeo Pindemonte

03 Giugno 2021Tante vittorie e risultati interessanti in chiave trentina mercoledì 2 giugno al Trofeo Pindemonte, tradizionale appuntamento su pista veronese arrivato alla quarantesima edizione. Nei 1500 metri assoluti lo junior roveretano Daniel Rocca (Lagarina Crus Team) ha tagliato per primo il traguardo in 3'55"99 lasciandosi alle spalle Stefano Furlani ed il querciaiolo Marco Bonan (Us Quercia Trentingrana, 4'00"62) con Simone Masetto (Atletica Trento) in quinta piazza e Nikolas Loss (Us Primiero) settimo.Successo targato Crus anche nei 100 metri grazie ad Eric Battan (Lagarina Crus Team) che con 10"91 (+1,4 m/s) ha preceduto il compagno di colori Norbert Piazzi (11"11) mentre nei 400 metri quinto e sesto posto per i due junior dell'Us Quercia Trentingrana Giulio Grimaldi e Samuele Delladio, rispettivamente con 55"55 e 55"76; medesimi colori anche per Camilla Vellini, quinta nei 100 metri in 12"57.Passando alle prove riservate agli allievi, il tionese Mario Antolini (Atletica Tione) ha firmato i 400 metri in 51"78, imitato nei 1500 dalla valsuganotta Valeria Minati (Us Quercia Trentingrana, 4'56"31) vincitrice in un podio tutto gialloverde con Giulia Tonolli e Noemi Delladio in seconda e terza piazza, quinta Rebecca Bertolini.