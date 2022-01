Pellegrini e Leuprecht campioni nel Cross Corto

Al Cross del Crus Pietro Pellegrini e Lisa Leuprecht hanno vinto il titolo regionale assoluto di cross corto; in palio anche i campionati master, con doppia vittoria di società per l'Atletica Valle di Cembra

23 Gennaio 2022Il cembrano Pietro Pellegrini (Atletica Valle di Cembra) e l'allieva altoatesina Lisa Leuprecht (SportClub Meran) si sono diplomati stamane a Villa Lagarina campioni regionali di Cross Corto. Sui tre chilometri del Cross del Crus allestito dal Lagarina Crus Team, i due figli d'arte hanno sbaragliato e sorpreso la concorrenza, issandosi sul gradino più alto del podio. Nella gara maschile il ventenne Pellegrini ha completato la propria opera in 9”13”, lasciandosi alle spalle di otto secondi il neo compagno di squadra Simone Masetto mentre al terzo posto si è fatto largo il primierotto Nikolas Loss (Us Primiero), a completare un terzetto di prospetti nati in apertura di terzo millennio.

Sulla medesima distanza, Leuprecht ha invece sorpreso tutte nella gara femminile: la venostana di Lana che compirà i 17 anni solo nel prossimo luglio ha fatto valere il proprio talento dopo 11’14 di gara, issandosi in vetta alla graduatoria davanti alla più esperta aquilotta Alice Frizzi (Atletica Trento) ed alla padrona di casa Sakina El Adel (Lagarina Crus Team) che hanno così completato il podio del campionato regionale.



La prova lagarina ha ospitato anche i campionati regionali master e tra i tanti over 35 incoronati nelle singole categorie, vanno segnalate le prove della padrona di casa Monica Giordani (Lagarina Crus Team), quarantasettenne capace di firmare la prova femminile davanti alla scalatrice Elena Sassudelli (Atletica Trento) e alla gardesana Diana Dardha (Atletica Alto Garda e Ledro) mentre al maschile il primo a presentarsi sul traguardo della prova riservata agli under 60 è stato l’altoatesino Georg Premstaller, seguito dai più giovani Enrico Cozzini (Gs Fraveggio) ed Alex Rodigari (Us Carisolo). A livello di società, a conquistare entrambi i titoli regionali master è stata l’Atletica Valle di Cembra.



Tutti i Risultati