Parma: Team Trentino 12°, quarta la staffetta

Dodicesimo posto finale per il Team Trentino ai Campionati Italiani Cadetti di Parma. Dopo l'oro di Sofia Pizzato ed il bronzo di Andrea Zanella di sabato, oggi è arrivato il quarto posto della staffetta femminile

03 Ottobre 2021Il Team Trentino ha completato i Campionati Italiani Cadetti al 12° posto, un piazzamento prezioso anche alla luce delle diverse assenze all'interno della rappresentativa under 16 provinciale che ha comunque raccolto 342 punti per chiudere in scia alla Sardegna la graduatoria guidata da Lombardia (581,5) su Lazio (577) e Veneto (558).Un bottino figlio dei due piazzamenti da medaglia del sabato parmense, con Sofia Pizzato (Us Villazzano) campionessa tricolore negli 80hs ed Andrea Zanella (Atletica Valle di Cembra) di bronzo nei 100hs ma anche dei molteplici piazzamenti immediatamente a ridosso. Sabato Luna Chiesa (Atletica Valli di Non e Sole) aveva chiuso in quinta piazza nel disco, oggi è toccato alla staffetta 4x100 femminile sfiorare il podio, grazie alla stessa Pizzato che nella frazione finale ha provato il numero dopo che il testimone era passato per le mani di Arianna Nardin (Atletica Valle di Cembra), Viviana Burlon (us Quercia Trentingrana) e Federica Giacomoni (Us Villazzano). Il 49"84 della formazione trentina ha visto sfumare per soli quattro decimi la medaglia di bronzo a favore della Sardegna (49"44), terza alle spalle di Veneto (48"01) e Lombardia (48"05).Ed ancora, sesto posto al termine delle cinque fatiche del pentathlon (80hs, alto, giavellotto, lungo e 600) per Giulia Cimadom (Gs Trilacum) con un bottino finale di 3756 punti, il settimo di Jayson Martinatti (Atletica Rotaliana) negli 80 metri con 9”76, l’ottavo di Pedro Emanuele Tovazzi (Us Quercia Trentingrana) nei 300 metri con 37”89. Settimo ed ottavo hanno chiuso nei 1200 siepi anche il brentegano Fabio Mozzi (Atletica Team Loppio, 3’27”70) ed il rotaliano Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana, 3’28”67) che avrebbe anche potuto lottare per un piazzamento da medaglie non fosse stato per un problema alla caviglia rimediato pochi giorni prima della rassegna tricolore.