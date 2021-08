Palio: Paolo Dal Molin torna sulla pista del record

Due mesi dopo il primato italiano, Paolo Dal Molin torna sulla pista di Rovereto al Palio della Quercia di martedì 31 agosto; nei 100 confermato il giamaicano Julian Forte

23 Agosto 2021

Altri nomi importanti si aggiungono alla lista dei partecipanti al 57° Palio Città della Quercia, in programma martedì 31 agosto a Rovereto.

Nei 100 metri torna il giamaicano Julian Forte, che in una precedente edizione del meeting roveretano corse in un eccezionale 9.97 , tempo purtroppo inficiato da un vento superiore alla norma. Da anni ormai si insegue il primo meno 10.00, obiettivo sfuggito un paio di volte per problemi legati alla partenza, in particolare nell’anno di Justin Gatlin.

Se le condizioni atmosferiche saranno favorevoli, vento in particolare, potrebbe essere la volta buona per sfondare il muro dei 10.00. Gli organizzatori di Quercia Trentingrana e Gruppo Atletico Palio Città della Quercia stanno lavorando per avere al via , oltre a Forte, un paio di atleti di assoluto valore mondiale.

In chiave italiana va registrato che molti atleti hanno chiuso anzitempo la loro stagione dopo le Olimpiadi, ma ci saranno comunque alcuni azzurri reduci da Tokyo.

Nei 110 ostacoli Paolo Dal Molin torna sulla pista dove a fine giugno nel corso dei Campionati Italiani Assoluti ha stabilito il nuovo record italiano. Troverà avversari di alto livello.

Saranno in gara atleti di circa 40 Nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti.

L’evento non solo sarà trasmesso in diretta su Raisport, ma avrà anche diffusione internazionale attraverso l’agenzia televisiva Sportfive.

I biglietti sono in vendita a partire dalla serata odierna solamente on-line sul sito : www.paliocittadellaquercia.it/biglietti.





Comunicato Stampa Organizzatori