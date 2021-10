Nuovo incarico per Angela Barbacovi

In occasione del consiglio direttivo del 25 ottobre, Angela Barbacovi è stata nominata vicepresidente di sede del Comitato FIDAL Trentino

28 Ottobre 2021Al termine della prima stagione outdoor del proprio mandato il Comitato FIDAL Trentino in occasione del consiglio direttivo del 25 ottobre us ha voluto analizzare l'andamento dei mesi passati e tracciara una prima valutazione e sintesi di quanto compiuto.In attesa di un confronto con le società, già interpellate direttamente, il consiglio ha valutato la possibilità di procedere alla nomina di un secondo vicepresidente, come previsto dalla carte federali, anche per far fronte ai tanti appuntamenti istituzionali.Sulla base dell'impegno dimostrato, dell'assidua e propositiva presenza e per un maggior equilibrio di genere, la scelta è ricaduta sulla consigliera Angela Barbacovi nominata all'unanimità vicepresidente di sede, terza carica "nominale" del consiglio direttivo accanto al presidente Dino Parise e al Vice presidente Vicario Antonio Casagrande."Mi sento di ringraziare i miei colleghi di consiglio per la fiducia nei miei confronti, sarà uno stimolo per lavorare ancor più per la crescita di tutta l'atletica trentina" sono state le parole di Angela.