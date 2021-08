Nove giorni ad una Ledro Running da record

Neka Crippa, Ahmed Ouhda, Francesco Agostini, il "padrone di casa" Marco Salami: sono tanti i protagonisti attesi alla Ledro Running del 22 agosto

13 Agosto 2021

La Ledro Running è pronta a tornare alla ribalta con un’edizione da record dopo lo stop forzato del 2020. La corsa podistica disegnata attorno al Lago di Ledro si sta preparando per celebrare un’autentica super edizione e domenica 22 agosto saranno tanti i big a sfidarsi sui 9,3 chilometri del tracciato, praticamente tutti a ridosso delle acque color cobalto di uno dei laghi più apprezzati delle Alpi.

Nekagenet Crippa, Marco Salami, Ahmed Ouhda, Francesco Agostini al maschile, Sonia Conceicao Lopes le gemelle Giulia e Federica Zanne al femminile sono alcuni dei nomi che scalderanno l’atmosfera ledrense nella gara allestita dall’Atletica Alto Garda e Ledro con il coordinamento di Marco Casari.

In questi ultimi anni la Valle di Ledro si è riscoperta territorio d’eccellenza per la preparazione dei grandi appuntamenti: l’olimpionico Yeman Crippa ed il vicecampione mondiale di corsa in montagna Cesare Maestri - tra l’altro ad oggi primatista della Ledro Running - sono alcuni dei grandi protagonisti che negli ultimi anni hanno scelto il territorio ledrense per preparare i grandi appuntamenti stagionali, sulla scia di quello che avveniva nel secolo passato, con i percorsi a ridosso del Lago di Ledro punti di riferimento per gli allenamenti del padrone di casa Gianni Demadonna e dei suoi ospiti, tra i quali si ricordano Francesco Panetta, Alberto Cova e via dicendo.

Una tradizione sempre viva, pronta a legare il mondo della corsa a questa palestra a cielo aperto che è la Valle di Ledro, in cui ogni attività Outdoor trova enfatizzazione grazie alle peculiarità ambientali e alle possibilità offerte da un territorio estremamente vario e capace nel giro di poche chilometri di passare dalle temperature mediterranee del Garda al clima montano delle Prealpi, con Tremalzo e le Alpi di Ledro a spingersi oltre i 2000 metri di quota.

E con i nomi attesi domenica 22 agosto al via della LedroRunning 2021 è lecito attendersi scossoni anche al già citato record di Cesare Maestri: nel 2019 poche settimane prima di conquistare l’argento di corsa in montagna ai campionati del Mondo in Argentina, il trentino tagliava il traguardo in 28’41. E proprio il suo tempo sarà il riferimento per la rivelazione stagionale Neka Crippa, capace nel giugno scorso di scendere a 27’51 nei 10.000 metri in pista e chiaro favorito per il successo insieme al suo “coach” Marco Salami (che lo segue in collaborazione con Elisa Cusma e Claudio Guizzardi) e al compagno di allenamenti Ahmed Ouhda. Senza tralasciare le velleità del più esperto ugandese Simon Rugut Kipngetich. Nomi che elevano le aspettative e che promettono una gara di altissimo livello agonistico in un parterre che proporrà 300 atleti al via tra cui anche Giovanni Filippi, Rudy Magagnoli ed i giovani trentini Pietro Pellegrini e Luna Giovanetti.

IL PERCORSO - Tutto secondo tradizione: partenza ed arrivo saranno a Molina, in località Pastei, da cui alle ore 10.00 scatterà la gara sul percorso di 9,360 Km attorno al Lago di Ledro, con svolgimento in senso orario: Pur, Pieve, Mezzolago, quindi la spiaggia di Besta ed il ritorno a Molina, a pochi metri da uno dei siti palafitticoli più importanti per l’archeologia moderna. Questo il tracciato mozzafiato, quasi per intero a ridosso delle sponde del lago, eccezion fatta per poche centinaia di metri nel cuore di Mezzolago. Un percorso ideale per inseguire una prestazione cronometrica ma anche per trascorrere una giornata all’insegna della corsa in un ambiente sano e certificato dall’UNESCO che ha voluto inserire la Valle di Ledro nel suo progetto Riserva della Biosfera.



