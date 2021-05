Norbert Bonvecchio, debutto da 74,89

Sulla pedana di casa del "Città di Trento" il campione tricolore debutta al meglio nella stagione estiva; bene nella velocità Nancy Demattè e Lorenzo Ianes, Brugnolo 12,77 nel triplo

01 Maggio 2021Era tra i protagonisti più attesi del Meeting Città di Trento e Norbert Bonvecchio (Atletica Trento) non ha deluso: 74,89 al quarto turno di lanci. Così il padrone di casa ha voluto inaugurare la nuova stagione estiva, dopo un 2020 che l'ha proiettato nuovamente sul trono tricolore: il risultato del quasi trentaseienne commercialista aquilotto è stato uno dei momenti salienti dell'umido pomeriggio di gare, allestito dalla stessa Atletica Trento al Campo Scuola Covi Postal.Oltre a quello di Bonvecchio, tra i volti copertina del meeting aquilotto c'era anche la poliedrica junior veneta Greta Brugnolo (Atletica Riviera del Brenta), pronta a issarsi in vetta alla classifica del triplo con un 12,77 che non ha trovato risposte all'altezza, se non l'11,61 della primatista trentina under 18 Alessandra Bolzon (Atletica Clarina); al maschile, il già campione tricolore giovanile Simone Fedel (Us Quercia Trentingrana) ha detto la sua imponendosi con 14,59.Restando ai concorsi, il salto in alto ha salutato l'1,80 di Rebecca Mihalescul, seguita a pochi centimetri dalla gardesana Asia Tavernini (Us Quercia Trentingrana) che con 1,76 ha siglato il nuovo primato personale all'aperto (precedente 1,72 - Personale indoor 1,77).Passando in pista, ottimo assolo nei 5000 metri di marcia per l'under 23 Sara Buglisi (Athletic Club 96 Alperia), capace in solitudine di portare a casa un notevole 23'32"87 mentre i 100 metri hanno esaltato gli altri due padroni di casa Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Alperia) con 10"80 e la più giovane allieva Nancy Demattè (Atletica Trento), pronta a ritoccare sensibilmente il proprio personale per scendere a 12"25 (+1,6 m/s), con il compagno di allenamenti Michele Frizzi (Atletica Trento) a firmare il giro di pista appena al di sotto della barriera dei 50", 49"87. Successo altoatesino invece nei 400 femminili per merito di Federica Cavalli (Südtirol Team): 55"88 per lei.Nei 3000 siepi si è vista in azione la trentina Linda Palumbo (Südtirol Team), prima al traguardo con 10'38"87 con l'allievo Euan De Nigro (Ssv Eisacktal) vincente nei 1500 metri in 3'59"88.