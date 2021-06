Noa Ndimurwanko sfiora i 60 metri

Ulteriore progresso per la lanciatrice Noa Ndimurwanko (Gs Valsugana Trentino) che a Città di Castello ha sfiorato la fettuccia dei 60 metri: 59,99 per la primatista trentina del martello

08 Giugno 2021La miglior stagione di sempre sta conducendo Noa Ndimurwanko (Gs Valsugana Trentino) oltre la soglia dei 60 metri. La ventiquattrenne di Levico, da alcuni anni di casa lungo la via Emilia per ragioni di studio, ha sfiorato domenica l'ingresso nell'elite del lancio del martello, piazzando a Città di Castello un 59,99 di altissimo profilo.Ma tutto il 2021 della valsuganotta è da circoletto rosso: il curriculum personale parla chiaro ed in questi mesi quello che era lo storico primato personale di 58,47 (2017) è stato superato e accerchiato da altri lanci decisamente lunghi, prima nella parentesi invernale (doppio 57,60 e un 57,11), quindi in quella estiva con una rapida escalation partita nel cuore di aprile con un 57,15 che l'ha portata al 59,11 di fine maggio a Sesto Fiorentino (in precedenza anche 58,39 a Castiglione) e quindi al 59,99 del weekend appena trascorso, nuovo primato trentino assoluto.Ed ora si può davvero dire: i 60 metri sono davvero ad un passo. Anzi, ad un centimetro.