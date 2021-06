Neka Crippa quarto a Manchester

Quarto posto per Neka Crippa nei 10.000 metri disputati nella serata di ieri a Manchester

26 Giugno 2021

Serata britannica per Nekagenet Crippa (Esercito) che ha chiuso al quarto posto con il crono di 28'00"72 un 10.000 metri internazionale, nell’ambito dei campionati nazionali della Gran Bretagna, a Manchester, sul set di Mo Farah e del suo ultimo assalto (non andato a buon fine) allo standard per i Giochi di Tokyo: il campione olimpico ha completato la prova in 27:47.04, mancando il “minimo” fissato a 27:28.00. Crippa ha tenuto il passo dei migliori nei primi 4000 metri (passaggi di 5:31 ai 2000 e 11:01 al quarto chilometro), poi si è prodigato nel rientrare sugli avversari Zerei Kbrom (Norvegia), alla fine secondo in 27:57.63, e sul francese Felix Bour, terzo in 27:59.31.

Per il trentino è la seconda prestazione in carriera su questa distanza, non lontano dal primato personale di 27:51.93 siglato sempre in Gran Bretagna, a Birmingham, il 5 giugno, nella serata della Coppa Europa dei 10.000, quando aveva chiuso al nono posto, a poco più di un secondo da Mo Farah.