Nadia Battocletti principessa d'Europa

Terzo titolo continentale per Nadia Battocletti che dopo i due trionfi da junior agli Eurocross è la nuova campionessa europea nei 5000 metri su pista agli EuroU23 di Tallinn. Dodicesimo Giovanni Gatto nei 3000 siepi

12 Luglio 2021Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) è campionessa d'Europa, per la terza volta dopo i due titolo juniores conquistati negli EuroCross 2018 e 2019. E l'ha fatto in pista, nei 5000 metri dei Campionati Europei Under 23 di Tallinn dove ha saputo tenere fede al pronostico che la vedeva naturale favorita dopo il 14'58 di Nizza di poche settimane or sono.Ma essere favoriti non vuol dire automaticamente vincere. Nadia l'ha fatto, con la consueta condotta di gara attenta ed intelligente, accelerando nei momenti più opportuni, come quando nel cuore dell'ultimo giro ha deciso di scrollarsi di dosso la compagia della slovena Klara Lukan che già l'aveva beffata due anni fa agli EuroJunior di Boras, quando una Battocletti non al meglio si era dovuta accontentare dell'argento.Ma la Nadia versione 2021 gode di una condizione psicofisica invidiabile e così quando ha pigiato ulteriormente il piede sull'acceleratore se ne è letteralmente andata verso la vittoria con il tempo di 15:37.40, davanti alla Lukan (15:44.00) e all’olandese Diane Van Es (15:48.40).



“Mi sono proprio divertita in gara! - sorride Nadia Battocletti - È il mio primo titolo europeo su pista, dopo quelli nel cross... Tanta roba! Quando stavo per entrare allo stadio, in call room, ho visto le vittorie di Gaia e Simone, che mi hanno caricato al massimo. Poi c’è stato un blackout allo stadio e il ritardo di un quarto d’ora, ma tra avversarie ci siamo supportate a vicenda e questa cosa mi è piaciuta molto. Sono cresciuta progressivamente nel corso del tempo e i risultati mi stanno dando ragione, che felicità! Siamo una squadra bellissima. Dopo una stagione pesante per tutti, questi campionati hanno aiutato tanti ragazzi a fare esperienza e spero che gli under 20, nella prossima settimana, prenderanno spunto da noi”.





Il trionfo di Nadia Battocletti si è inserito in una domenica entusiasmante per l'atletica italiana che ha conquistato l'Europa anche nel triplo con Andrea Dellavalle, negli 800 con Simone Barontini e nei 1500 metri con Gaia Sabbatini davanti a Marta Zenoni, trionfi che hanno condotto il team azzurro al successo nel medagliere con ben 13 medaglie complessive, 6 d'oro. E tra i risultati dell'ultima giornata degli EuroU23 trova posto anche la dodicesima piazza di Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana) nella finale dei 3000 siepi, completata dal trevigiano allievo di Fulvio Maleville in 8'54"00