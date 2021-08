Nadia Battocletti, 2000 da record al Melinda

Ancora un record per Nadia Battocletti che con 5'37"60 sgretola il primato italiano under 23 dei 2000 metri e avvicina il record assoluto di Roberta Brunet (5'32"83)

21 Agosto 2021Ogni gara, un record. E' questo in estrema sintesi il bilancio stagionale di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che questa sera al Meeting Melinda organizzato dalla "sua" Atletica Valli di Non e Sole ha trovato lo spunto per migliorare il primato italiano under 23 dei 2000 metri con un 5'37"60 che la proietta a meno di 5" dal record assoluto di Roberta Brunet (5'32"83).Come doveva essere, Nadia Battocletti è stata la reginetta della serata clesiana, attesa dai tifosi che l'hanno sostenuta a distanza durante le imprese olimpiche: con la sua consueta azione elegante e leggera, la ventunenne nonesa di Cavareno si è regalata un altro record ed ora guarda senza indugio al debutto sul palcoscenico della Diamond League, fissato per sabato prossimo a Parigi, dove correrà i 3000 metri. Alle sue spalle, secondo posto nei 2000 metri per la bellunese Elisa Bortoli (Cs Esercito) in 5'50"51, seguita dalla compagna di squadra Elisa Palmiero.

In precedenza a richiamare gli applausi era stata l’emiliana Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) che dopo aver scaldato i motori nei 100 metri (11”93) si è destreggiata nel giro di pista in 53”51 mentre nei 100 metri al maschile il più veloce si è rivelato Roberto Rigali (Bergamo Stars Atletica), capace di fermare il cronometro sul 10”63 per siglare la miglior prestazione tecnica di giornata al maschile. Per quanto riguarda le altre prove, 5,73 nel lungo per l’altoatesina Isabel Eccli (Südtirol Team), 49”38 nei 400 per il bellunese Giovanni Santomaso (Gs Astra) e 4’02”38 nei 1500 metri per il veronese Daniel Turco (Fondazione Bentegodi), con il padrone di casa Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e Sole) salito a 1,93 nell’alto; per quanto riguarda le prove giovanili si segnalano le vittorie di Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) e Sofia Demetz (SportClub Merano) nei 2000 metri cadetti, rispettivamente in 6’12”45 e 6’54”054.