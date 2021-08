Nadia Battocletti 13ima nei 3000 metri a Parigi

28 Agosto 2021Tredicesimo posto per Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) nei 3000 metri del meeting di Parigi, debutto assoluto per la ventunnenne nonesa sul palcoscenico della Diamond League. Il tempo finale della trentina di Cavareno, settima nei 5000 metri alle Olimpiadi di Tokyo, è stato di 8'58"12, poco più di tre secondi più alto del primato personale (e record italiano U23) ottenuto a giugno a Gravellona Toce. Un riferimento cronometrico maturato al termine di una gara di alto profilo, con la burundese Francinecapace di fissare la quinta prestazione all time in 8'19"08, resistendo nel finale all'attacco dell'etiope Ejgayehu Taye, 8:19.52 (sesta all time): lanciata subito su ritmi impossibili per Battocletti, la gara si è ben presto trasformata in un confronto tutto africano, con Nadia a stringere i denti nella seconda parte di gara quando si è fatta sentire anche la fatica di un avvio decisamente al galoppo.Dopo tante meraviglie, una gara "normale" (se così si può definire) per Nadia Battocletti che ora avrà modo di ricaricare le pile in vista della stagione autunnale dei cross dopo mesi che l'hanno vista sempre in costante progresso, dal debutto primaverile di aprile fino al settimo posto olimpico, passando per la vittoria in Coppa Europa, il titolo europeo under 23, il titolo italiano assoluto ed i record italiani U23 nei 2000, 3000 e 5000 metri, distanza dove ha avvicinato anche il primato assoluto di Roberta Brunet.