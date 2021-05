Nadia BAttocletti, 5000 metri ad Andujar

Ritorno in pista in Spagna per Nadia Battocletti, attesa ad Andujar in un 5000 metri di ottimo lignaggio.

21 Maggio 2021Circa un mese dopo il debutto stagionale dell'Arena di Milano, condita dal record italiano U23 dei 5000 metri (15:36.39), Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) è attesa domani sera - sabato 22 maggio - al ritorno in pista sulla medesima distanza nel quotato meeting spagnolo di Andujar.La due volte campionessa europea U20 di Cross è inserita in una gara che prevede tra le altre la presenza dell'etiope Genzebe Dibaba, della keniana Loice Chemmung e della svedese Meraf Bahta: il via alle 21:55.La prossima settimana la ventunenne nonesa sarà quindi chiamata a rivestire l'azzurro in occasione dei Campionati Europei a Squadre in programma tra sabato 29 e domenica 30 maggio nella polacca Chorzow