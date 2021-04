Multiple: c'è fermento! Infortunio per Croce

Lorenzo Naidon e Giulia Riccardi hanno preso parte al raduno nazionale di Firenze e nel fine settimana Naidon debutterà a Lana. A Faenza ok Angeli, Galvagnini e Galvagni; infortunio per Croce

20 Aprile 2021Sabato e domenica il centro sportivo di Lana ospiterà il primo appuntamento internazionale del calendario regionale con il Multistard proposto dall'Sv Lana Raika e naturalmente rivolto alle Prove Multiple, autentico pane quotidiano nel Burgraviato. Un appuntamento che vedrà al via anche il primatista trentino del decathlon Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana), protagonista la scorsa settimana al raduno federale dei polivalenti a Firenze, occasione in cui ha fatto il proprio debutto nel gruppo nazionale anche la più giovane trilacense Giulia Riccardi (Gs Trilacum).Ma tra Firenze e Lana c'è stato modo anche di seguire le prime uscite agonistiche degli specialisti delle prove multiple, con la fase regionale del CDS ospitata a Faenza grazie alla collaborazione del Comitato FIDAL Emilia Romagna.Quattro gli atleti trentini in gara, con la spiacevole notizia del grave infortunio occorso alla fiemmese Pamela Croce (Us Quercia Trentingrana), vittima della rottura del tendine d'Achille mentre era impegnata nei 100hs; già operata alla ventiduenne di Predazzo vanno tutti gli auguri per la più rapida e migliore guarigione possibile.Il Decathlon juniores ha quindi visto impegnato il noneso Christian Angeli, autore al termine delle proverbiali dieci fatiche di un bottino complessivo di 6047 punti, punteggio che gli ha consentito di migliorare di 800 lunghezze il riscontro ottenuto lo scorso anno.Prima esperienza nelle prove multiple outdoor da under 18 quindi per Sofia Galvagnini (Lagarina Crus Team) e Daniele Galvagni (Us Quercia Trentingrana). La lagarina gialloblù ha completato l'eptathlon allieve al terzo posto con 3879 punti mentre il gardesano gialloverde si è issato al terzo posto del decathlon allievi con 4705 punti.