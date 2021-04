Montagna: trentini protagonisti ai Campionati Triveneti

Cinque titoli e 16 medaglie complessive: questo il bottino trentino ai Campionati Triveneti di Tramonti di Sotto

19 Aprile 2021Domenica mattina a Tramonti di Sotto, in provincia di Pordenone, sono stati assegnati i titoli triveneti di corsa in montagna, in occasione del Test Event della macchina organizzativa che nel prossimo mese di luglio proporrà i Campionati Europei Master della disciplina.Il nutrito gruppo di atleti trentini che ha preso parte all'evento ha saputo raccogliere complessivamente 5 titoli individuali ed un totale di 16 medaglie; da segnalare nella classifica assoluta, i quinti posti conquistati al maschile dal fiavetano Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra) ed al femminile dall'aquilotta Elena Sassudelli (Atletica Trento); di seguito tutte le medaglie trentine, suddivise per categoria:Maximilian Franceschini (Atletica Valchiese) - Campione triveneto PromesseDevid Caresani (Atletica Valle di Cembra) - Campione triveneto JunioresLuisa Valenti (Atletica Valchiese) - Campionessa triveneta JunioresGiulia Bertini (Atletica Trento) - Medaglia d'argento JunioresChiara Cristofolini (Atletica Trento) - Medaglia di bronzo JunioresMartina Malcotti (Atletica Valchiese) - Medaglia d'argento AllieveChiara Bonomini (Atletica Valchiese) - Medaglia di bronzo AllieveLicia Ferrari (Atletica Valchiese) - Campionessa triveneta CadetteEmma Zanetti (Atletica Valchiese) - Medaglia d'argento CadettePietro Eni (Atletica Valchiese) - Medaglia d'argento CadettiCATEGORIE MASTERElena Sassudelli (Atletica Trento) - Campionessa triveneta SF35Andrea Riccadonna (Us Carisolo) - Medaglia di argento SM45Antonio Stedile (Us Carisolo) - Medaglia di argento SM50Luigi Targhettini (Atletica Valchiese) - Medaglia di bronzo SM35Roberto Tabarelli De Fatis (Atletica Trento) - Medaglia di bronzo SM55Aldo Brugnara (Atletica Valle di Cembra) - Medaglia di bronzo SM75