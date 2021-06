Montagna: tanto trentino azzurro in Primiero

La nazionale di corsa in montagna guidata da Paolo Germanetto è al lavoro in Primiero con tanti trentini: Cesare Maestri, Davide Magnini, Alberto Vender e Luca Merli

22 Giugno 2021Una settimana abbondante di allenamento ai piedi del Sass Maor e delle Pale di San Martino per la nazionale di corsa in montagna che guarda all'appuntamento di novembre con i Mondiali in programma in Thailandia, prima edizione della kermesse iridata "globale", a riuniore tutti i vari fronti della corsa in natura, dal format classic al trail passando dal vertical.Dopo le bagarre tricolori aperte dalla ChieseRun e dalla sfida delle staffette di Lanzada, il tecnico responsabile Paolo Germanetto ha richiamato a Fiera di Primiero un corposo gruppo di atleti che conta ben quattro presenze trentine, a cominciare dal giudicariese bicampione italiano e vicecampione iridato Cesare Maestri; con lui ritorna nel giro azzurro anche il solandro Davide Magnini (Atletica Valli di Non e Sole), vincitore proprio a Roncone, oltre ai due portacolori dell'Atletica Valchiese Alberto Vender e Luca Merli.Da venerdì 18 a domenica 27: nove giorni di raduno che vedono gli specialisti italiani impegnati in corse di diverso chilometraggio e in sedute dedicate alla forza ed altri aspetti della preparazione, permettendo di saldare ulteriormente quello spirito di gruppo da sempre punto di forza del team guidato da Paolo Germanetto.Gli azzurri presenti in Primiero:

UOMINI

Henri Aymond – US Malonno

Lorenzo Cagnati – La Recastello Radici Group

Xavier Chevrier – Atl. Valli Bergamasche Leffe

Martin Dematteis – Sportification Fossano

Cesare Maestri – Atl. Valli Bergamasche Leffe

Davide Magnini – Atl. Valli di Non e Sole

Luca Merli – SA Valchiese

Francesco Puppi – Atl. Valle Brembana

Alberto Vender – SA Valchiese