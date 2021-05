Montagna: Ropelato e la rappresentativa a Concesio

Francesco Ropelato sarà uno dei protagonisti da seguire nel Campionato Italiano Under 18 in programma domenica a Concesio (Brescia); tra gli under 16 buone speranze per la Rappresentativa del Team Trentino

14 Maggio 2021Il primo appuntamento tricolore della stagione della corsa in montagna è dedicato ai più giovani: domenica a Concesio (Brescia) andrà in scena il Campionato Italiano Individuale per la categoria Allievi/e e Cadetti/e con gli under 16 coinvolti anche nel Trofeo per Regioni ().In attesa di ritrovare i "grandi" a Roncone tra due settimane -- saranno i giovani a salire quindi sulla scena in una domenica che sul fronte trentino propone innanzitutto la curiosità di rivedere all'opera il valsuganotto Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana) che al primo anno nella categoria allievi sembra avere tutte le intenzioni per proseguire il cammino glorioso intrapreso da cadetto.Oltre all'allievo di Antonio Purin, tra gli under 18 nostrani andrà seguita la prova della cembrana Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra) oltre che del giudicariese Gabriel Bazzoli (Atletica Valchiese).Il ritrovo è fissato per le ore 8 a Concesio, le prime ad affrontare il percorso bresciano saranno le allieve, alle 11, di seguito tutti i link di utilità: