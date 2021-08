Montagna: Magnini e Maestri, sfida tricolore

Domani in ValSassina nuovo capitolo della sfida tutta trentina tra il bicampione uscente Cesare Maestri e Davide Magnini, vincitore del primo atto tricolore

13 Agosto 2021

Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche) e Davide Magnini (Atletica Valli di Non e Sole), nuovo capitolo della sfida. I sentieri che da Cortenova portano a Pian delle Betulle, in provincia di Lecco, aspettano di assegnare il titolo tricolore di corsa in montagna, un titolo che da due anni è in possesso di Cesare Maestri, vincitore nella duplice prova del 2019 (Campogrosso e Arco) e nella prova unica disputata nel 2020 in Val Susa. Il giudicariese domani potrà puntare al bis sui 10,2 chilometri con 1160 metri di dislivello previsti per la prova senior ma dovrà vedersela con il più giovane solandro, in un duello tutto trentino lanciato in chiusura di maggio dalla ChieseRun, quando a Roncone Magnini seppe superare il vicecampione mondiale in carica.



I due trentini si sono sfidati anche pochi giorni or sono sui mitici sentieri della Sierre-Zinal, gara monumento della corsa in montagna che ha visto Cece chiudere al terzo posto appena davanti al Magno, quinto. La fatica svizzera e le scorie lasciate da una gara esigente potrebbero rappresentare l'autentico discriminante nel duello tra i due in una giornata che in chiave trentina proporrà altri possibili protagonisti, a cominciare dal terzetto targato Atletica Valchiese formato da Alberto Vender, dal condor Marco Filosi e da un Luca Merli fresco di diploma tra i grandi dopo il quarto posto al Fletta Trail e pronto a mettere le mani sul tricolore under23.



In campo femminile gli occhi saranno puntati sulle sorelle Ghelfi, con Francesca dominatrice nell'up&down di Roncone candidata principale al titolo tricolore ma insidiata dalla sorella Erika, più specialista nelle prove di sola salita come quella che conduce a Pian delle Betulle.



Tutti gli iscritti

Programma Orario:

ore 09:00: gara Juniores Femminile (partenza c/o loc. La Piazza – Crandola Valsassina – km 4,0 – 380m d+)

ore 09:15: gara Juniores Maschile, SM60+ e SF60+ (partenza c/o Vegno – km 5,4 – 800m d+)

ore 09:30: gara Sen/Pro Femminile e SF35-55 (partenza c/o Centro Sportivo “P. Todeschini” – km 8,04 – 1.028m d+)

ore 10:00: gara Sen/Pro Maschili e SM35-55 (partenza c/o Centro Sportivo “P. Todeschini” – km 10,2 – 1.160m d+)