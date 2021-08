Mondiali under20: Berti in volo per Nairobi

Inizia oggi la trasferta kenyana di Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) selezionato per i Mondiali under 20 di Nairobi: giovedì sarà in gara nella batteria dei 3000 siepi

14 Agosto 2021Parte oggi la trasferta di Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) verso i Campionati Mondiali Juniores di Nairobi. Da martedì 17 agosto la meglio gioventù (under 20) del pianeta si ritroverà in Kenya per un primo sogno iridato e tra i 43 azzurrini selezionati ci sarà spazio anche per il giudicariese di Storo, reduce dalla finale agli EuroJunior di Tallinn del mese scorso. Come nella capitale estone, l'allievo di Ennio Colò sarà in gara nei 3000 siepi, la cui batteria è prevista per giovedì 19 agosto.

DIRETTA TV - I Campionati Mondiali under 20 di Nairobi (Kenya) saranno trasmessi in diretta tv e in streaming sui canali RaiSport nelle sei giornate di gara, da martedì 17 a domenica 22 agosto 2021.

TUTTI GLI ISCRITTI DI NAIROBI 2021 - GLI ORARI DEGLI AZZURRI - LA SQUADRA ITALIANA - LA PAGINA WORLD ATHLETICS DEI MONDIALI U20

Di seguito l'orario di tutti gli italiani in gara:

Martedì 17 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO NAIROBI GARA TURNO AZZURRI 8.00 9.00 100 M Decathlon SION 8.15 9.15 1500 M Batterie ABBANE 8.23 9.23 Giavellotto F Qualificazione (A) 8.40 9.40 Lungo M Decathlon SION 8.45 9.45 800 F Batterie PANSINI 8.50 9.50 Peso M Qualificazione 9.15 10.15 Giavellotto F Qualificazione (B) 9.25 10.25 100 M Batterie MELLUZZO, ULISSE 9.50 10.50 Peso M Decathlon SION

14.00 15.00 Alto M Decathlon SION 14.30 15.30 110hs M Batterie BERRINO, SIMONELLI 15.10 16.10 4x400 mista X Batterie ITALIA 15.35 16.35 Peso M Finale 15.45 16.45 3000 F Finale 16.15 17.15 400 M Decathlon SION 16.40 17.40 5000 M Finale

Sessione mattutinaSessione pomeridiana





Mercoledì 18 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO NAIROBI GARA TURNO AZZURRI 8.00 9.00 110hs M Decathlon SION 8.15 9.15 400 M Batterie BENATI 8.36 9.36 Disco M Decathlon SION 9.00 10.00 100 F Batterie BERTELLO, TODISCO 9.45 10.45 Martello M Qualificazione (A) COSTA, GIORGIS 9.50 10.50 Asta M Decathlon SION 11.00 12.00 Martello M Qualificazione (B) ev. Costa, Giorgis

14.00 15.00 110hs M Semifinale ev. Berrino, Simonelli 14.20 15.20 Peso F Finale 14.30 15.30 Giavellotto M Decathlon SION 14.40 15.40 800 F Semifinale ev. Pansini 14.55 15.55 Lungo M Finale SANTACÀ 15.20 16.20 100 M Semifinale ev. Melluzzo, Ulisse 15.45 16.45 Giavellotto F Finale 16.00 17.00 4x400 mista X Finale ev. Italia 16.30 17.30 1500 M Decathlon SION 16.55 17.55 100 M Finale ev. Melluzzo, Ulisse

Sessione mattutinaSessione pomeridiana





Giovedì 19 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO NAIROBI GARA TURNO AZZURRI 8.00 9.00 100hs F Eptathlon 8.10 9.10 Martello F Qualificazione (A) CONTE, MORI 8.15 9.15 3000 siepi M Batterie BERTI, CAIANI 8.45 9.45 Lungo F Qualificazione BATTISTELLA, SMERALDO 8.55 9.55 400hs M Batterie 9.00 10.00 Martello F Qualificazione (B) ev. Conte, Mori 9.06 10.06 Alto F Eptathlon 9.40 10.40 200 M Batterie CAPPELLETTI, GUGLIELMI

13.30 14.30 Peso F Eptathlon 13.35 14.35 100 F Semifinale ev. Bertello, Todisco 13.55 14.55 Asta F Finale 14.00 15.00 200 M Semifinale ev. Cappelletti, Guglielmi 14.25 15.25 400hs F Batterie GHERGO 14.55 15.55 200 F Eptathlon 15.05 16.05 Disco F Finale BENEDETTI 15.15 16.15 400 M Semifinale ev. Benati 15.20 16.20 Alto M Qualificazione LUIU 15.45 16.45 400 F Batterie ALMICI 16.10 17.10 1500 M Finale ev. Abbane 16.25 17.25 800 F Finale ev. Pansini 16.42 17.42 110hs M Finale ev. Berrino, Simonelli 17.00 18.00 100 F Finale ev. Bertello, Todisco

Sessione mattutinaSessione pomeridiana

Venerdì 20 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO NAIROBI GARA TURNO AZZURRI 8.00 9.00 Giavellotto M Qualificazione (A) FINA, FRATTINI 8.05 9.05 100hs F Batterie BESANA, MARCOMIN 8.30 9.30 Lungo F Eptathlon 8.50 9.50 800 M Batterie COSTA, PERNICI 8.55 9.55 Giavellotto M Qualificazione (B) ev. Fina, Frattini 9.15 10.15 Alto F Qualificazione MIHALESCUL, PIERONI 9.45 10.45 1500 F Batterie 10.05 11.05 200 F Batterie IEZZI, VISENTIN 10.05 11.05 Giavellotto F Eptathlon

13.34 14.34 4x100 F Batterie ITALIA 13.56 14.56 Asta M Finale OLIVERI 14.00 15.00 4x100 M Batterie ITALIA 14.25 15.25 Martello M Finale ev. Costa, Giorgis 14.30 15.30 800 F Eptathlon 14.58 15.58 400hs M Semifinale 15.13 16.13 Lungo F Finale ev. Battistella, Smeraldo 15.32 16.32 200 F Semifinale ev. Iezzi, Visentin 15.56 16.56 400hs F Finale ev. Ghergo 16.10 17.10 400 M Finale ev. Benati 16.20 17.20 400 F Finale ev. Almici 16.35 17.35 200 M Finale ev. Cappelletti, Guglielmi 16.50 17.50 3000 siepi F Finale PATTIS

Sessione mattutinaSessione pomeridiana

Sabato 21 agosto



ORARIO ITALIA ORARIO NAIROBI GARA TURNO AZZURRI 7.30 8.30 Marcia 10.000 F Finale CASIRAGHI 8.00 9.00 Triplo F Qualificazione BRUGNOLO, ORSATTI 8.05 9.05 Disco M Qualificazione (A) 8.35 9.35 Alto M Finale ev. Luiu 8.45 9.45 Marcia 10.00 M Finale BRIGANTE 8.55 9.55 Disco M Qualificazione (B) 9.50 10.50 4x400 F Batterie ITALIA 10.15 11.15 4x400 M Batterie ITALIA

13.30 14.30 Martello F Finale ev. Conte, Mori 13.40 14.40 100hs F Semifinale ev. Besana, Marcomin 14.10 15.10 800 M Semifinale ev. Costa, Pernici 14.50 15.50 Triplo M Finale 15.00 16.00 200 F Finale ev. Iezzi, Visentin 15.15 16.15 400hs M Finale 15.25 16.25 Giavellotto M Finale ev. Fina, Frattini 15.30 16.30 3000 M Finale 16.15 17.15 4x100 F Finale ev. Italia 16.50 17.50 4x100 M Finale ev. Italia

Sessione mattutinaSessione pomeridiana

Domenica 22 agosto

ORARIO ITALIA ORARIO NAIROBI GARA TURNO AZZURRI 14.00 15.00 Alto F Finale ev. Mihalescul, Pieroni 14.05 15.05 100hs F Finale ev. Besana, Marcomin 14.15 15.15 Disco M Finale 14.20 15.20 1500 F Finale 14.35 15.35 Triplo F Finale ev. Brugnolo, Orsatti 14.40 15.40 800 M Finale ev. Costa, Pernici 14.55 15.55 3000 siepi M Finale ev. Berti, Caiani 15.25 16.25 5000 F Finale 16.10 17.10 4x400 F Finale ev. Italia 16.25 17.25 4x400 M Finale ev. Italia

Sessione pomeridiana