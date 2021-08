Mondiali Juniores: domani tocca a Berti

Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) sarà impegnato domani (venerdì 20 agosto) nelle batterie dei 3000 siepi: passaggio in finale per i migliori 5 più 5 ripescaggi

19 Agosto 2021Si avvicina il momento di Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) ai Mondiali juniores di Nairobi. Domani alle 13:45 italiane (le 14:45 in Kenya) il giudicariese di Storo sarà al via della seconda batteria dei 3000 siepi, con l'intento di inseguire la qualificazione al turno decisivo. Saranno in 15 i promossi complessivamente: i primi 5 delle due semifinali con il ripescaggio dei 5 migliori tempi esclusi.L'allievo di Ennio Colò ha saputo centrare l'obiettivo finale agli EuroJunior di Tallinn del mese scorso e domani sarà chiamato a regalarsi il bis: una sfida non agevole se si considera che tra gli 11 avversari della semifinale, in 7 hanno un PB migliore rispetto al talento trentino. Probabile che la tattica di gara dipenderà dallo sviluppo della prima batteria: Massimiliano dovrà farsi trovare pronto per interpretare il ruolo migliore a seconda di come si metteranno le cose.

DIRETTA TV - I Mondiali under 20 di Nairobi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+HD nelle cinque giornate di gara, da mercoledì 18 a domenica 22 agosto. Questi gli orari. Mercoledì 7.50-11.15, 14.50-17.10. Giovedì 7.50-10.40, 13.20-17.10. Venerdì 7.50-11.30, 12.50-17.30. Sabato 7.50-12.30, 13.30-17.30. Domenica 13.00-17.00.

