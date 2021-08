Mondiali Juniores: Massimiliano Berti c'è!

C'è anche Massimiliano Berti tra gli azzurrini selezionati per i Mondiali Juniores di Nairobi in programma tra il 17 ed il 22 agosto prossimi

L’ultima edizione della rassegna mondiale U20 era stata quella di Tampere nel 2018 (Nairobi era prevista nel 2020, poi rinviata per Covid): in quell’occasione l’Italia vinse uno storico oro e firmò il record europeo di categoria con la staffetta 4x400 che in batteria aveva schierato anche Lorenzo Benati. Per la prima volta entra a far parte del programma dell’evento la 4x400 mista, già sperimentata a livello giovanile nei Mondiali U18, e ormai stabilmente nel programma delle Olimpiadi e dei Mondiali.

03 Agosto 2021Dopo gli EuroJunior di Tallinn, Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) è pronto a vestire nuovamente l'azzurro. Lo junior di Storo, allievo di Ennio Colò, è stato infatti inserito nella lista dei convocati per i prossimi Mondiali Juniores che si disputeranno a Nairobi (Kenya) tra il 17 ed il 22 agosto e dove sarà chiamato all'appuntamento con i 3000 siepi.Sono nel complesso 43 gli azzurrini selezionati dallo staff tecnico federale, gruppo in cui spicca la presenza del quattrocentista Lorenzo Benati, al momento a Tokyo in attesa di dare il proprio contributo alla 4x400 olimpica.

Campionati Mondiali under 20

Nairobi (Kenya), 17-22 agosto 2021

La squadra azzurra

UOMINI

100 e 4x100 Matteo MELLUZZO G.A. Fiamme Gialle / A.S. Dil. Milone 100 e 4x100 Angelo ULISSE Fiamme Gialle G. Simoni 200 e 4x100 Filippo CAPPELLETTI Atl. O.S.A. Saronno Lib. 200 e 4x100 Federico GUGLIELMI ASD Atletica Biotekna 400 e 4x400 Lorenzo BENATI G.S. Fiamme Azzurre / Atl. RM Acquacetosa 4x400 e mista Tommaso BONINTI Atletica Livorno 4x400 e mista Stefano GRENDENE Unione Giovane Biella 800 Masresha COSTA Atl. Brugnera PN Friulintagli 800, 4x400 e mista Francesco PERNICI Free-Zone 1500 Achraf ABBANE 3000st Massimiliano BERTI S.A. Valchiese 3000st Cesare CAIANI Atl. Brugnera PN Friulintagli 110hs Riccardo BERRINO A.S.D. C.U.S. Genova 110hs e 4x100 Lorenzo Ndele SIMONELLI C.S. Esercito Alto Massimiliano LUIU Pol Lib. Atl. Sassari Asta Matteo OLIVERI A.S. Atletica Virtus Lucca Lungo Carlo SANTACA’ Atl. Vicentina Martello Davide COSTA A.S.D. C.U.S. Genova Martello Gregorio GIORGIS Atl. Lib. Città di Castello Giavellotto Michele FINA Atl. Brugnera PN Friulintagli Giavellotto Giovanni FRATTINI A.S. La Fratellanza 1874 Decathlon Alessandro SION S.A.F. Atletica Piemonte A.S.D. Marcia 10.000 Emiliano BRIGANTE Trieste Atletica



DONNE

100 e 4x100 Gaya BERTELLO Polisport. Novatletica Chieri 100 e 4x100 Antonella TODISCO Alteratletica Locorotondo 200, 4x100, 4x400 e mista Alessandra IEZZI Bracco Atletica 200 e 4x100 Elisa VISENTIN ASD Atletica Biotekna 400 e 4x400 Alexandra ALMICI Atl. BS '50 Metallurg. S. Marco 800, 4x400 e mista Federica PANSINI Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi 3000st Katja PATTIS A.S.D. Suedtirol Team Club 100hs e 4x100 Veronica BESANA Atl. Lecco-Colombo Costruz. 100hs Giorgia MARCOMIN Atl. O.S.A. Saronno Lib. 400hs, 4x400 e mista Angelica GHERGO C.S. Esercito / Team Atletica Marche Alto Rebecca MIHALESCUL Atl. BS '50 Metallurg. S. Marco Alto Idea PIERONI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / A.S. Atl. Virtus LU Lungo e 4x100 Arianna BATTISTELLA Atl. Vicentina Lungo Chiara SMERALDO ASD Maurina Olio Carli Triplo Greta BRUGNOLO Atletica Riviera del Brenta Triplo Francesca ORSATTI C.U.S. Parma Disco Benedetta BENEDETTI C.S. Esercito / Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi Martello Emily CONTE Atletica Riviera del Brenta Martello Rachele MORI Atletica Livorno Marcia 10.000 Martina CASIRAGHI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter



LA PAGINA WORLD ATHLETICS DEI MONDIALI U20 DI NAIROBI