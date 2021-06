Modena: Valduga a segno nei 2000 siepi

05 Giugno 2021Vittoria per l'allievo lagarino Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) nei 2000 siepi under 18 del Memorial Goldoni e Benetti, disputato il 2 giugno a Modena. Il promettente mezzofondista di Besenello ha saputo tagliare per primo il traguardo in 6'00"94, secondo riferimento cronometrico in questo suo biennio nella categoria. Molto positiva anche la prova del ledrense Pornon Tourè (Us Quercia Trentingrana) che negli 800 metri ha siglato il nuovo primato personale con 1'52"09, limando qualche centesimo dal precedente limite per un prezioso terzo posto. Identico piazzamento nel mezzo giro di pista anche per il velocista Enrico Cavagna (Us Quercia Trentingrana, 21"59) impegnato anche nei 100 metri (sesto in 10"71); 200 metri anche per l'allieva Nancy Demattà (Atletica Trento), ottava sul piede del 24"99 mentre nella pedana del peso Ion Copilov (Atletica Valli di Non e Sole) ha chiuso al secondo posto la prova under 18 con 12,55.