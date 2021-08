Melinda: Nadia Battocletti torna in pista nei 2000

A Tokyo ha saputo esaltarsi ed esaltare con il settimo posto olimpico nei 5000 metri. Sabato nella "sua" Cles Nadia Battocletti sarà la star del Meeting Melinda; rilevante anche la presenza dell'azzurra Ayomide Folorunso

19 Agosto 2021Sono passate quasi tre settimane dalla cavalcata olimpica di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che a Tokyo ha saputo conquistare un prestigioso settimo posto a cinque cerchi sfiorando il primato italiano nei 5000 metri.Ora, dopo il meritato relax, per la ventuennne nonesa di Cavareno è tempo di tornare in pista e lo farà sabato 21 agosto sul "suo" anello di Cles, la pista che l'ha vista crescere sotto lo sguardo di papà Giuliano e mamma Jawhara. Dopo quando fatto in questo 2021, Nadia sarà inevitabilmente la reginetta del Meeting Melinda, classico appuntamento agostano proposto dall'Atletica Valli di Non e Sole: per l'occasione la figlia d'arte sarà impegnata nei 2000 metri, distanza che propone le iscrizioni anche delle "alpine" Elisa Bortoli, Elisa Palmiero e Federica Zanne (Esercito).Oltre a Battocletti, l'altra "vip" della serata si preannuncia l'emiliana Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) che dopo aver sfiorato il primato italiano dei 400hs risulta iscritta nei 100 e nei 400 metri piani mentre tra le altre iscrizioni spicca la presenza nei 100 metri di Roberto Rigali (Bergamo Stars Atletica).Particolarmente ricco il programma del Meeting Melinda che prenderà il via sin dalle 15 con le prove giovanili dedicate ad esordienti, ragazzi e cadetti, chiamati ad anticipare le gare assolute a partire dalle ore 17:30; l'orario definitivo sarà ufficializzato alla vigilia del Meeting.