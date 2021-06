Meeting della Rotaliana firmato Baldessari e Mariani

12 Giugno 2021Erano i due protagonisti più attesi ed Irene Baldessari (Esercito) e Diego Marani (Riccardi Milano) non hanno tradito le attese, firmando rispettivamente gli 800 ed i 200 metri del Meeting della Rotaliana, andato in scena nel pomeriggio allo Stadio Da Varda di Mezzolombardo per l'organizzazione dell'Atletica Rotaliana.Nel doppio giro di pista l'azzurra di Fraveggio ha effettuato una sorta di test agonistico, interpretando il ruolo di favorita con un successo in 2'08"02 davanti all'allieva cembrana Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra) e alla junior moriana Lisa Bottanelli (Lagarina Crus Team) mentre nei 200 il lombardo Marani si è esibito in un 21"10 sostenuto da un vento più forte del regolare (+2,4 m/s), superando i due portacolori del Lagarina Crus Team Eric Battan e Norbert Piazzi. Invertendo i fattori in campo, gli 800 maschili hanno visto prevalere il mantovano Giulio Gambardella in 1'53"42 ed il mezzo giro di pista femminile la veneta Nicole De Salvador in 25"34.Il Meeting della Rotaliana ha ospitato anche diverse prove giovanili, dedicate ai cadetti/e e ai ragazzi/e, questi ultimi impegnati nei consueti biathlon previsti dal regolamento del Grand Prix Giovanile su pista;