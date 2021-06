Meeting della Rotaliana con Baldessari e Marani

Sabato pomeriggio a Mezzolombardo spazio al Meeting della Rotaliana: tra gli iscritti spiccano i nomi di Irene Baldessari e Diego Marani

11 Giugno 2021

Spicca la presenza dell'azzurra Irene Baldessari (Esercito) tra gli iscritti del Meeting della Rotaliana che domani pomeriggio - sabato 12 giugno - a Mezzolombardo ospiterà giovani e meno giovani in un intenso appuntamento di fine primavera.

La ventottenne di Fraveggio ha prenotato una corsia negli 800 metri per effettuare un test a due settimane dai Campionati Italiani Assoluti di Rovereto ed inevitabilmente diventa il faro del meeting allestito dall'Atletica Rotaliana allo Stadio De Varda.

Scorrendo la lista delle iscrizioni ci si impatte nei 200 anche nel nome di Diego Marani, specialista a sua volta nel giro azzurro, portacolori della Riccardi Milano e altro protagonista dal sangue nobile (sportivamente parlando) presente in Rotaliana.



Insomma, non mancheranno motivi di interesse, compreso il vedere all'opera i giovani di casa nostra (un nome su tutti, quello di Simone Valduga) in un pomeriggio che coinvolgerà la categoria ragazzi (under 14) nel consueto biathlon previsto dal regolamento del Grand Prix Giovanile su Pista ed i cadetti in una serie di prove libere, svincolate da prove multiple.



