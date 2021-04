Meeting Trentino: Bolzon e Demattè sugli scudi

Ottimi riscontri al Campo Scuola Covi Postal di Trento per Alessandra Bolzon (12,23 nel triplo) che migliora il suo record trentino U18 e Nancy Demattè (24"81 ventoso nei 200)





25 Aprile 2021Crescono bene i giovani talenti trentini. La copertina del Meeting Giovanile Trentino, allestito nel pomeriggio odierno dal Comitato FIDAL Trentino al Campo Scuola Covi Postal di Trento spetta di diritto alle due classe 2004 Alessandra Bolzon (Atletica Clarina) e Nancy Demattè (Atletica Trento).Entrambe già in evidenza a livello nazionale, hanno saputo ritagliarsi risultati importanti in un pomeriggio caratterizzato da qualche folata di vento fuori norma che ha finito con l'inficiare l'ottimo 24"81 (+3,8 m/s; alle sue spalle Lisa Bona, 25"14) con cui Demattè ha saputo imporsi nei 200 metri, prima volta personale al di sotto dei 25".Vento regolare invece per la triplista Bolzon: il suo 12,23 ha permesso all'allieva di Claudio Tavernini di migliorare il record trentino under 18 che già le apparteneva (12,14 indoor, maturato a febbraio) proseguendo così la propria costante crescita in un concorso che l'ha vista al terzo posto, alle spalle della ventunenne altoatesina Angela Kier (12,59) e della vicentina Veronica Vialetto (12,37).Con l'altoatesino Destiny Nkeonye vincente nei 200 maschili (21"99, vento +0,8), gli 800 metri hanno regalato i successi al veneto Emilio Perco (1'58"02) e alla valsuganotta Valeria Minati (Us Quercia Trentingrana, 2'20"93) mentre nel martello si è messo in evidenza il veronese Francesco Albicini con 53,70.Di spessore il 2,08 valicato nel salto in alto dal ventitreenne ex cestista bolzanino Mattia Meneghini che ha voluto debuttare nella specialità con una misura di assoluto valore.Per quanto riguarda le prove cadette, valide per la seconda prova del Grand Prix Giovanile su pista, i risultati più intriganti sono maturati nei 300 metri grazie al fiemmese Riccardo Delladio (Us Quercia Trentingrana, 38"79) ed alle due portacolori del Gs Trilacum Jennie Rizzi (43"13) e Giulia Cimadom (43"50); lungo vincente per la stessa Rizzi (4,72), prima firma anche dell'alto (1,43); convincente la 4x100 dell’atletica Valle di Cembra, capace di 53”14 con Giada Sartori, Annika Holler, Arianna Nardon e Nausicaa Sole mentre al maschile il successo è andato all’Atletica Trento, 50”06 con William Salgarolo, Xavier Unigwe, Christian Camardi e Lorenzo Bettinazzi.