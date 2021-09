Master: 3 ori e 12 podi trentini a Rieti

Michele Ticò, Luciano Moser ed Ettorino Formentin sono saliti sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani Master su pista di Rieti; dodici le medaglie complessive per gli atleti trentini

16 Settembre 2021Tre ori ed un bottino complessivo di 12 medaglie: ancora una volta i master trentini si sono messi in evidenza in occasione dei Campionati Italiani su pista dispiutati la scorsa settimana a Rieti. Tre ori che portano la firma di tre caposaldi dell'atletica nostrana come il mezzofondista Luciano Moser (Atletica Clarina), vincente con 5'13"20 nei 1500 metri SM65, il marciatore Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana), primo al traguardo dei 5000 metri di marcia SM70 dopo 29'49"01 di gara ed il saltatore Michele Ticò (Us Quercia Trentingrana) salito sul gradino più alto del podio nel triplo SM55 con una prova da 12,10 metri.Sei invece le medaglie d'argento con Moser capace di chiudere al secondo posto i 5000 metri, imitato da Umberto Gios (Us Quercia Trentingrana), secondo alle sue spalle nei 1500 metri SM65 mentre un doppio argento è finito al collo di Lucia Leonardi (us Quercia Trentingrana, disco e martello con maniglia SF50) e di Maurizio Leonardi (Polisportiva Giudicarie Esteriori), secondo tanto negli 800 quanto nei 1500 metri SM60.A completare il quadro, ecco i tre bronzi: Ticò ha voluto dire la sua anche nel lungo; come lui terza piazza per Giorgio Bianchi (Us Quercia Trentingrana) nei 1500 metri SM65 e per Riccardo Baggia (Atletica Valli di Non e Sole) nei 3000 siepi SM55.

ORO (3)

Luciano Moser, 1500 metri SM65 - 5’13”20

Ettorino Formentin, 5000 metri marcia SM70 - 29’49”01

Michele Ticò, triplo SM55 - 12,10

ARGENTO (6)

Umberto Gios, 1500 metri SM65 - 5’18”89

Luciano Moser, 5000 metri SM65 - 19’50”86

Lucia Leonardi, disco SF50 - 35,68

Lucia Leonardi, martello con maniglia SF50 - 11,94

Maurizio Leonardi, 800 metri SM60 - 2’21”27

Maurizio Leonardi, 1500 metri SM60 - 4’52”07





BRONZO (3)

Michele Ticò, lungo SM55 - 5,30

Riccardo Baggia, 3000 siepi SM50 - 11’46”39

Giorgio Bianchi, 1500 metri SM75 - 6’36”32

Altri piazzamenti

4. Adriano Pinamonti, 5000 metri SM55

4. Diego Zanoni, 5000 metri SM50

4. Ettorino Formentin, 1500 metri SM70

7. Monica Marinelli, 5000 metri SF45

11. Francesca Melchieri, 1500 metri SF45