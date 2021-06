Maestri e Valchiese: obiettivo tricolore

A Lanzada ecco le staffette tricolori di corsa in montagna: Cesare Maestri vorrebbe riportare sul trono la corazzata arancione delle Valli Bergamasche ma il trio d'assi dell'Atletica Valchiese Filosi-Merli-Vender sogna il colpaccio

04 Giugno 2021Dopo la ChieseRun, tutti a Lanzada: non si può certo negare come la stagione della corsa in montagna sia entrata davvero nel vivo e nel fine settimana la località lombarda farà da cornice alla due giorni tricolore delle staffette.Il 2020 si era chiuso a Morbegno con l'Atletica Valchiese del trio d'assi Luca Merli, Marco Filosi ed Alberto Vender (MFV in breve) capace di accarezzare fino a poche centinaia di metri dal traguardo l'inimmaginabile sogno tricolore, prima di mettere le mani su uno storico argento. Ora è tempo di tornare a sognare, perchè pochi giorni fa a Roncone si è capito che le due corazzate dell'Atletica Val Brembana e dell'Atletica Valli Bergamasche (prima e terza ad ottobre)... beh forse proprio corazzate non sono. Il terzetto più compatto oggi è forse proprio quello giudicariese, anche se l'armata arancione potrà contare su un Cesare Maestri in gran forma ed in costante crescita.Sarà sfida accesa, entusiasmante: saranno nel complesso 7 le staffette trentine, quattro targate Valchiese e tre firmate Atletica Trento, mentre al femminile la società aquilotta ha saputo proporre 3 coppie di atlete al via. Sabato spazio ai giovani per un week-end davvero ad alte frequenze.